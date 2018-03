Real Madrid Lucas hace equipo: «Estamos contentos por Bale» El extremo y Zidane elogian al galés, que se suma a la competencia por el once de Turín

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

@tgm46 Actualizado: 31/03/2018 22:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Zidane, rotaciones obligadas en Las Palmas

Zidane pensaba en la Juventus al hacer la lista y la alineación del partido frente a las Palmas. Se mostró satisfecho con la victoria del equipo inédito, con Vallejo y Theo: «Un partido nunca es fácil pero tras el primer gol fue más fácil. Las Palmas necesita puntos y nosotros cuando marcamos hicimos el partido más fácil. La segunda parte ha sido de ida y vuelta y hemos tenido muchas ocasiones, pero no marcamos. Fue un partido bueno para nosotros, sumamos tres puntos y hubo muchos que no juegan siempre y lo hicieron bien. Estoy contento por los jugadores porque después del parón solo tuvimos dos días para preparar el encuentro. Nacho ha salido del campo por precaución. No está contento. Está incómodo. Espero que sea poco, pero lo vamos a valorar mañana con una resonancia».

El técnico habló de la ausencia de Isco: «Tenía molestias y se quedó en Madrid». Y del buen juego de Bale, con dos goles: «Estoy contento por su actuación. Ya verás si juega o no el martes». Todas las preguntas se destinaban a conocer el once de Turín.

Vallejo: «He vuelto a tope, el míster me dice que luchemos al cien por cien para ponérselo difícil y así lo he hecho»

Lucas Vázquez es también candidato a jugar en Italia. El gallego hizo equipo y ensalzó a Bale, rival por su puesto: «Era un partido muy complicado después del parón de selecciones. Es una importante victoria que nos viene muy bien para el partido contra la Juventus. Es un buen momento para nosotros. Llevamos los últimos meses haciendo las cosas muy bien, encontrándonos mejor en el campo, jugando mejor y haciendo más goles; y hay que intentar aprovecharlo en esta eliminatoria. Bale ha metido dos goles. Hizo un gran partido y todos estamos muy contentos. Nacho tenía unas molestias. A ver la evolución, hay que esperar».

Vallejo fue la gran noticia de la victoria: «Meter tres goles y dejar la portería a cero no es fácil aquí, así que nos vamos contentos a Madrid. Estoy muy contento por sumar un partido más y con buenas sensaciones tras la lesión. He vuelto a tope y quería agradecérselo a los servicios médicos del club, que me han tratado fenomenal. El míster nos pide que nos empleemos al cien por cien para ponérselo difícil. El objetivo es aprovechar las oportunidades que nos da, ir fuertes a las disputas y los balones divididos, y sumar en los minutos que tenemos para aportar al equipo. Todos hemos demostrado que podemos jugar el martes. Todo el equipo está enchufado para Turín, somos una piña. Es un partido vital y llegamos bien preparados. Espero que lo de Nacho no sea nada porque es un jugador importante para nosotros».