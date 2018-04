Juventus-Real Madrid Zidane: «La final de Cardiff es pasado» El técnico blanco deja de lado la duodécima para centrarse en una eliminatoria que exigirá el máximo al Real Madrid

RUBÉN CAÑIZARES

Turín Actualizado: 02/04/2018 20:02h

Sorprende que en la historia de dos grandes equipos, allá papeles tan asignados. Si es una final de Champions, la victoria está asegurada para el Real Madrid. Si hablamos de un enfrentamiento en eliminatoria, es la Juventus quien lleva la mano ganadora. El fútbol es en bastantes ocasiones caprichoso, y por eso ni siquiera Zidane tiene respuesta a estos roles: «Este partido nada tiene que ver con el de hace diez meses en Cardiff. Lo que pasó, pasó. Y ya está. Como tampoco hay por qué pensar en que ellos ganan más eliminatorias que nosotros. Por eso no hay que pensar mucho en eso. Eso no no significa nada. Es otra eliminatoria, otro partido, otro escenario. Lo que tenemos que hacer es preparar bien el duelo y en eso hemos estado trabajando.

Zidane regresa a Turín como entrenador, lugar donde en su etapa de futbolista brilló entre 1996 y 2001. De allí guarda muy buenos recuerdos y un gen que comparten ambos equipos: «La Juventus es el Real Madrid de Italia. El ADN es el mismo: luchar e ir a ganar. Yo lo aprendí aquí en Turín».

El galo no quiso mojarse sobre un futuro en el banquillo bianconeri, siguiendo su fiel idea de vivir día a día la profesión, aunque confesó que «nunca se puede decir nunca», dejando una puerta abierta a ser técnico de la Juventus en un futuro.

De quien si habló claro fue de Isco, al que considera pieza clave, pese que el jugador se sienta más reconfortado con su rol en la selección: «Espero que Isco no piense que es un suplente. Para mí no hay suplentes ni titulares. Todos son importantes e Isco es uno de ellos. Con la Selección puede ser diferente, tiene 7 u 8 partidos cada temporada, pero con nosotros son sesenta. Al final todos mis jugadores se tienen que sentir importantes. Es mi concepto de entrenar y nunca voy a cambiar porque creo en eso».

Zidane elogió a su rival de mañana, negando que su temporada sea irregular, como así se le está acusando en Italia y dejó claro que su bloque siempre es muy competitivo: «Es un equipo muy completo y está haciendo una buena temporada. Ha hecho partidos buenísimos. Lo que se dice son simples comentarios. Es un equipo a temer».