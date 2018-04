Real Madrid La intrahistoria del «no al pasillo» Zidane esperaba la pregunta del millón, la meditó en el entrenamiento y la prensa encontró caza mayor en un derbi sin dramatismo

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

Lo meditó en plena sesión de trabajo con sus hombres. Estaba alerta. Sabía que la pregunta del millón no se centraría en el derbi, ni siquiera en la suplencia de Bale en la Copa de Europa, que da para una telenovela por capítulos. La cuestión fundamental de futuro era el pasillo que el Real Madrid podría hacer al Barcelona campeón dentro de un mes, en el clásico del Camp Nou, si hoy derrota al conjunto rojiblanco. Y Zidane empaló la respuesta con la misma potencia con la que pegó al balón en la final de Glasgow: «No habrá pasillo, no vamos a hacer pasillo».

Su rotundidad hizo mover sillas, cámaras y despertó a varios dormidos en la sala de prensa. Había caza mayor en un sábado sin tensión de derbi. El francés explicó su puñetazo sobre la mesa. Muchos se lo agradecieron. Había carne trémula en un sábado sin sangre que masticar.

«Me van a volver a preguntar sobre el pasillo dentro de quince días y ya os he dado la respuesta para todo el mes»

«Me van a volver a preguntar sobre el pasillo dentro de diez días, dentro quince días y ya os he dado la respuesta para todo el mes», advirtió con su sonrisa enigmática, que suaviza sus declaraciones contundentes. Es muy clara y no voy a hablar más de este asunto. Es mi decisión personal. No se va a hacer y ya está».

«Fueron ellos quienes rompieron con la tradición»

El responsable del Real Madrid corroboró que la razón de su negativa es que el club azulgrana no hizo honores al Real Madrid en el último clásico, cuando el equipo madrileño reaparecía en la Liga después de proclamarse campeón del Mundial de Clubes en Qatar: «Tú lo has dicho todo, así es, el Barcelona rompió la tradición y ya no existe. No entiendo que haya que hacerlo».