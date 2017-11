Real Madrid Cristiano elimina el mal fario: gol en Liga y en casa medio año después Máximo rematador del equipo, con once tantos esta temporada, no anotaba en el Bernabéu en el campeonato español desde el 14 de mayo, con un doblete al Sevilla (4-1)

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

Los artilleros viven de rachas, obsesiones y sensaciones. Zidane siempre relativiza por eso si la estrella portuguesa marca un día y no lo hace dos, porque siempre responde cuando más es necesario. Cristiano es el máximo goleador del Real Madrid esta temporada, como lo ha sido siempre desde 2009. Suma once dianas entre todas las competiciones, ocho en cinco jornadas de Champions, y sin embargo no acertaba en la Liga en el Bernabéu desde hace medio año. Su último tanto en el torneo nacional en su estadio lo consiguió el 14 de mayo, cuando anotó dos en la victoria frente al Sevilla por 4-1.

No coincidía en el acierto liguero junto a Benzema en casa desde el 7 de enero, en el 5-0 endosado al Granada. Son dos datos sintomáticos de la extraña crisis que los dos puntas del conjunto madrileño sufrían en el campeonato español a lo largo de esta campaña.

Fin del gafe: Cristiano hizo una conjura. Se limpió las manos en el pecho y sopló el mal fario

Los tantos rubricados por ambos delanteros y el apretado triunfo final fueron la única buena noticia para Zidane en una tarde de infarto. Cristiano hizo una conjura cuando acabó su maleficio. Se raspó las manos en la camiseta, como si se limpiara un mal fario, y las puso en ofrenda para soplar ese gafe y enviarlo hacia el cielo.

Muchos hombres de la plantilla madridista analizan que todos los problemas se solucionarán cuando el portugués y el francés recuperen su promedio goleador en la Liga, cosa que ya ha comenzado. Los dos han firmado tres dianas esta semana entre Champions y Liga