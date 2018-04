Real Madrid-Juventus Cristiano: «Somos justos vencedores» El delantero del Real Madrid admite que el equipo no ha estado bien, pero que son lecciones para el futuro

Cristiano Ronaldo fue el que tomó la responsabilidad de marcar el penalti que daba el pase a semifinales para el Real Madrid. Y reconoció después de los micrófonos que se le habían hecho eternos «La verdad es que sí, pero intenté tranquilizarme porque sabía que era un penalti decisivo, y gracias a Dios marqué».

El delantero asumió que el conjunto blanco no había jugado bien, pero que esto es una lección para el futuro: «Ha sido un partido sufrido, del que tenemos que aprender que nada está regalado. El Real Madrid podría haber ganado más goles, pero ha estado bien. La Juventus también han jugado bien. Somos justos vencedores».

Sober la plémica del penalti en el último minuto, Cristiano no tiene dudas: «Es penalti. No sé por qué están protestando, da una patada por detrás. Si no, hubiera sido gol también. Es su juego». No obstante, sabe que el equipo debe seguir aprendiendo. «No jugamos bien, son lecciones para el futuro. Paso a paso, ahora semifinales».