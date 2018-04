Real Madrid Cierre de filas del plantel: «no» al pasillo y «no» al favoritismo Ramos, Lucas y todos los jugadores blancos apoyaron a Zidane en su negativa a rendir honores al club azulgrana y en rechazar su cartel europeo

La plantilla del Real Madrid habló en el vestuario antes y después del partido. Antes del derbi, el grupo tenía clara su defensa al entrenador en su decisión de rechazar el pasillo al Barcelona, en respuesta al «no» de Valverde para rendir honores al conjunto blanco en el clásico de diciembre, tras ganar el Mundial de Clubes. Y después del derbi, los jugadores mantuvieron el cierre de filas para negar el favoritismo del campeón en la Champions, argumentado por Simeone. Unidos todos como una piña, los hombres de «Zizou» salieron a la palestra.

Lucas Vázquez demostró esa unidad, dirigida por el capitán del equipo, Ramos. El gallego estuvo rotundo en el caso del pasillo: «Si el entrenador dijo que no hacemos pasillo, no lo hacemos y ya está». Fue igual de conciso en el asunto de la candidatura a la tercera Copa de Europa consecutiva: «Somos aspirantes, pero no somos favoritos. primero hay que eliminar a la Juventus y después hablaremos de las semifinales».

Estaba claro que el combate posterior al partido estaba en las declaraciones, no en el campo. El capitán, Ramos pidió respeto a la escuadra italiana antes de elegir un presunto duelo con el Barcelona en semifinales o en la final de la gran competición continental: «Primero hay que pasar la eliminatoria el miércoles. Sí puede ser verdad que cuando llevas doce Champions ganadas tienes una mirada diferentes en los ojos. Una final con el Barcelona sería bonito, pero nunca se ha dado».

El tercer frente de guerra tampoco atacó el derbi, sino el litigio del pasillo que Zidane rechaza hacer al Barcelona tras la negativa azulgrana a realizarlo ante el Real Madrid en el último clásico. Ramos fue directo. Primero confirmó que la decisión es de su jefe: «Puede haber opiniones individuales, pero donde manda patrón no manda marinero y si el míster lo ha decidido pues está bien y no hay que darle más vueltas». Y después subrayó que no hacer pasillo no es menospreciar a nadie. No consideró que el equipo catalán les minusvalorara por no rendirles honores en diciembre: «Personalmente no necesito reconocimientos de nadie y no pienso que el Barcelona nos faltara al respeto por no hacerlo. Ni les faltaremos al respeto a ellos si no lo hacemos. Hay veces que se hace y otras no, son situaciones».