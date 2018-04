Juventus-Real Madrid Laura Barriales, la española que triunfa en el Calcio Esta periodista leonesa fue durante una temporada la reportera estrella de Juventus TV. Ahora trabaja para la Lega, el máximo organismo del fútbol italiano de clubes

Nació en León hace 35 años, un 18 de septiembre de 1982, pocos meses después de que Italia lograra el Mundial de fútbol celebrado en nuestro país. Quizás esa era una señal de la vida que le esperaba a Laura Barriales. Modelo, actriz, reportera y presentadora, esta joven española fue durante la temporada 2014-2015 la periodista estrella de la televisión oficial de la Juventus, tras siete ejerciendo en la RAI: «Conducía un programa de entretenimiento, pero necesitaba nuevos estímulos en mi vida profesional y la Juventus me los dio», cuenta Laura a ABC.

Su historia de amor con Italia nace en el año 2000 cuando nada más iniciar su carrera de modelo acaba haciendo de reportera en un desfile de Valentino en el país transalpino. Desde entonces, con 18 años recién cumplidos, su vida tomó un nuevo rumbo. Pronto debió abandonar su sueño de las pasarelas por el de las cámaras y los micrófonos. Aprendió italiano, estudió publicidad y relaciones públicas y se formó en la interpretación. Todo ello desembocó en varios programas de música, moda y fútbol, donde ejercía de reportera a la vez que hacía sus primeros pinitos como actriz, participando en una serie junto a Lucía Bosé y debutando en la gran pantalla: «No he parado de trabajar, pero siempre con 'el rostro limpio', como dicen aquí. Nunca he vendido nada de mi vida privada y por eso creo que se me respeta y me aprecian en Italia. Aquí llevo 18 años y todo lo que yo he hecho ha sido gracias a mi esfuerzo y carácter. No he sido novia de nadie famoso ni mujer florero. Me he hecho mi camino con mucho trabajo. Es verdad que en Italia no están acostumbrados a este tipo de mujeres, sino a mujeres sumisas al lado del hombre poderoso, pero yo no soy así».

Su año en Juventus TV caló hondo en el club, donde dejó muy buenos amigos en todos los departamentos, tanto que se olvidó del Real Madrid, el equipo de su infancia: «Yo siempre fui aficionada merengue, pero desde 2014 mi corazón es juventino. Ahí tengo muchos amigos y fue un lugar que me dio mucho en mi vida laboral. Del Madrid ya solo me quedan los chándales que me regalaba mi hermano de pequeña (risas)».

Laura será una aficionada bianconera más en la eliminatoria contra el Real Madrid, a la que ha sido invitada por el club italiano para acudir a ambos partidos, aunque ve complicado que los turineses logren la clasificación: «En la temporada que trabajé para Juventus TV casi logramos el triplete, fue una pena la final de Berlín. Creo que ese fue el año más fuerte y el que más cerca estuvo de ganar la Champions. Ahora no lo veo así. La Juventus tiene dos sancionados importantes para el partido de ida y bastantes jugadores recién salidos de lesión. Y, además, el Real Madrid y Cristiano llegan en su pico de nivel más elevado de la temporada...»

Tras aquella campaña, la Lega le hizo cambiar de aires y desde verano de 2015 trabaja para el organismo que rige el fútbol de clubes en Italia: «Entre semana voy a visitar los clubes para hacer entrevistas desde un lado más humano y los fines de semana conduzco un programa sobre la jornada de liga. Este contenido se vende a los canales italiano y extranjeros que tienen los derechos de la Serie A. Estoy muy contenta. Me siento valorada, bien pagada y reconocida. Da igual si eres mujer u hombre. Si te haces respetar desde el primer momento y estás preparada y formada, te juzgarán por tu valía, no por otras cosas. Soy feliz en este país», sentencia Laura Barriales, marca España en el fútbol italiano.