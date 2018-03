Fútbol Ceballos y Mayoral, los «Iscos» de la sub 21 Como sucede con el malagueño, los jóvenes del Madrid brillan con España para llamar la atención de Zidane

Jorge. A. Moreno

Borja Mayoral y Dani Ceballos no se desaniman y mantienen alto el ánimo a pesar de su escasa participación con el Real Madrid. La competencia es máxima y Zinedine Zidane apenas ha contado con ellos a lo largo del curso, pero ambos responden y sacan a relucir su calidad cada vez que son convocados con la selección sub 21, en la que han encontrado la mejor vía para reivindicarse ante el entrenador francés. Como pasa con Isco en la absoluta, vestir la camiseta roja también supone para ellos un refugio, el lugar de confort idóneo para avivar la ilusión hasta el final de una temporada en la que apenas suman minutos de blanco. Titulares indiscutibles para Albert Celades en el camino hacia la Eurocopa 2019, el delantero y el centrocampista volvieron a brillar en los últimos enfrentamientos ante Irlanda del Norte y Estonia. El atacante se desató y firmó cinco de los ocho goles españoles en esas citas.

Ante irlandeses y estonios, Borja Mayoral celebró los mismos tantos que acumula esta temporada con el Real Madrid, al que regresó el pasado verano tras la experiencia en la Bundesliga con el Wolfsburgo. La vuelta a casa del canterano no ha resultado, sin embargo, como él esperaba. Sólo ha disfrutado de 775 minutos, 184 de ellos en la Liga. Zidane ha sufrido bajas de larga duración en su delantera, pero ni la ausencia de Benzema ni la de Bale han abierto las puertas del equipo al atacante de Parla. Las opciones del francés fueron otras. «Siempre hay que estar preparado para intentar aprovechar las oportunidades cuando lleguen», afirmó el martes tras su doble en El Toralín de Ponferrada ante Estonia. Cuatro días antes, había firmado su primer triplete con la selección.

El delantero demostró que conserva la puntería y trabaja para que su protagonismo en la selección sub 21 tenga continuidad en el Real Madrid. En su club solo ha aparecido como titular en dos partidos de Liga, en la que ha cosechado un tanto y dos asistencias. Mientras pelea para que llegue su oportunidad definitiva, afirma que se siente un privilegiado por poder seguir aprendiendo junto a Cristiano Ronaldo.

30 segundos en Leganés

También Dani Ceballos confiaba en gozar de más minutos en su primera temporada en el vestuario del Santiago Bernabéu y repite el mensaje de su compañero porque afirma que nadie le quita la ilusión de triunfar de blanco. Su momento más complicado en el Real Madrid lo vivió en la visita de Liga a Leganés, donde Zidane le hizo jugar 30 segundos.

Como Borja Mayoral, el joven centrocampista sevillano muestra su mejor versión cuando juega con la selección sub 21 y en los últimos compromisos brilló como asistente. «Mi ilusión es llegar a ser un referente en el Real Madrid. Esa ilusión no me la va a quitar nadie. Cuando eres joven y tienes ambición cuesta aceptar no jugar. Hay que tener paciencia. No es fácil mi situación, me hubiera gustado jugar más, pero de todo se aprende, me está sirviendo para madurar», afirmó tras el triunfo de la sub 21 ante Estonia.