Real Madrid Benzema: conmigo o contra mí, nunca cambiará Perfil de un francés que nació en una familia argelina de emigrantes: eran nueve hermanos y la vida dura marcó su carácter. Es rocoso, frío, creyente y cabezón

Hijo de padres argelinos que emigraron a Bron, localidad cercana a Lyon, sus ocho hermanos le han visto triunfar en un país que les trata como segunda clase. Y eso marca. Es el muchacho de éxito de la familia, del barrio, del pueblo. Karim Mostafá Benzema es duro. La pobreza y la emigración forman el carácter. No tiene miedo. Por eso ha soportado con estoicismo los pitos que escuchó en la era Mourinho, en la etapa de Ancelotti y en la actualidad. Zidane le aconsejó en todas esas fases complicadas de su carrera. Los silbidos no le hacen esconderse. Va a por el balón y si falla, las protestas crecen. No le importa. Ya aguantó que Mourinho le definiera como un gato que no caza y continúa en el Real Madrid un lustro después. Florentino Pérez siempre le ha apoyado y defendido.

Sus hijos, Melia e Ibrahim, le han hecho madurar; es más práctico, pero nunca cambiará su forma de ser, es estoico, frío, fuerte, no hace concesiones a la galería

Tiene una forma de ser, frío, creyente musulmán, fiel a su ideario, que no la cambiará nadie. Práctico, dejó de hacer el ayuno del Ramadán porque su profesionalidad exige jugar bien y no hacer concesiones. Padre de Melia y de Ibrahim, nacidos en 2014 y en 2017, los hijos le han hecho madurar.

Siempre fue irregular en su rendimiento. En el Olympique de Lyon también sufrió momentos ajenos al gol. El problema de Benzema es que juega al lado de uno de los mejores futbolistas de la historia y se queda en la sombra. Afirma que Cristiano es más egoísta que él. Le roba goles y protagonismo. Karim, altruista, prefiere jugar al fútbol, no marcar. Sabe que su forma de ser en el campo propiciará protestas siempre. Lo tiene asumido. Y no cambiará. Cuestión de elegir: conmigo o contra mí.