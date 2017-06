Valentino Rossi ha demostrado en Assen que los viejos rockeros nunca mueren. El italiano se coronó en la catedral holandesa con su victoria número 89 en la categoría reina y el triunfo 115 en el global de categorías. Rossi, auténtica leyenda vida, está a solo 7 de los triunfos de Giacomo Agostini. Hacía un año que no ganaba y ha logrado su décimo triunfo en Assen, un circuito en el que se encuentra cómodo y que es de los más impredecibles por su inestabilidad climatológica, como se ha podido comprobar de nuevo. El italiano superó las condiciones de lluvia para imponerse a Petrucci en un gran cara a cara. El podio lo completó Marc Márquez que superó en la última chicane a Cal Crutchlow.

Si el nombre propio de la carrera en la categoría reina fue el de Rossi, debería compartir protagonismo con el de Maverick Viñales. El catalán volvió a irse al suelo, como le sucediera en Argentina, y ha perdido el liderato. Partía en décimoprimera posición, la peor con Yamaha. No obstante, se le notaba cómodo y su experiencia (ganó en 2011y 2012 en Moto3) propició un reacción que le llevó a remontar bastantes posiciones. De hecho, llegó a colocarse quinto y liderar el segundo grupo de cabeza. Pero a falta de 14 vueltas perdió el tren delantero y se esfumaron sus sueños de mantener la cabeza del Mundial.

El Mundial de GP vuelve a empezar de nuevo, con la cabeza en un puño. Dovizioso, que acabó quinto, es el nuevo líder de la competición seguido por un Viñales que se relega a la segunda plaza. La diferencia, más allá de escasos puntos que les distancia en estos momentos es emocional. Si el catalán está hundido tras perder toda ventaja acumulada en las primeras jornadas, el italiano está pletórico al alcanzar un liderato que es la culminación de los dos últimos premios, en los que logró la victoria (Italia y Cataluña).

La carrera comenzó con todos los pilotos mirando al nublado cielo de Assen. Las segundas motos estaban preparadas en boxes por si la lluvia hacía acto de presencia pero no hubo excesivas novedades. Johann Zarco defendió durante buena parte de la carrera su posición de privilegio conseguida en la calificación. Hasta que Rossi le enseñó la rueda y no dudó en borrarle las pegatinas en un adelantamiento. Tras el susto, Zarco decidió pasar a una estrategia algo más conservadora. Faltaban 16 vueltas.

Los acontecimientos se precipitaron con la aparición de la bandera blanca a causa de la lluvia. Zarco fue el primero en cambiar de moto y arriesgó su estrategia. Los aspirantes al título, ya sin Viñales sobre el asfalto, se mantuvieron en carrera. Las últimas cuatro vueltas fueron una pelea entre Rossi y Petrucci a la que se unió finalmente Marc Márquez. El catalán logró sobrepasar al británico Cal Crutchlow, al que sacó del cajón en el último momento.

Fue una carrera discreta para el resto de pilotos españoles. Aleix y Pol Espargaró, Tito Rabat y Dani Pedrosa se repartieron las plazas de la décima a la decimotercera, respectivamente, mientras que Jorge Lorenzo, que cambió de moto, sólo pudo ser decimoquinto. Además, Héctor Barberá concluyó decimosexto y Àlex Rins, decimoséptimo.

Rossi, Petrucci y Márquez estaban felices tras subir al cajón. «Este sitio es siempre especial, sobre todo hoy, porque había mucha gente aquí. Estoy muy contento por el equipo porque he vuelto a ganar después de un año. Estoy muy contento, ha sido la mejor manera de hacerlo», explicaba Rossi. Petrucci, tras su segundo podio del año, apuntaba: «Creo que me había preparado toda la carrera para las tres últimas vueltas. Veía que estábamos sólo Vale y yo. Iba más rápido en el último sector, pero en la penúltima vuelta me encontré a Barberá en la chicane y en la última a Rins, que no vieron la bandera azul. Siempre estamos ahí con las normas y cuando importa no hay bandera azul». Finalmente, Márquez explicó: "Ha sido difícil en toda la carrera. Sabíamos que aquí iba a ser difícil y que las condiciones cambian mucho, pero si me hubieran dicho que tras esta carrera estaría sólo a 11 puntos del líder hubiera firmado. Ha sido difícil saber cuando apretar. he tenido varios sustos y he pensado que tenía que acabar y terminar en el podio".