Viñales: «Cuando entras en este equipo solo se piensa en ser campeón»

Acaba de aterrizar, pero Maverick Viñales ya es candidato al título. Se lo han impuesto así en Yamaha, su nueva casa, y su propio compañero de equipo, Valentino Rossi. Pero él no esconde que le gusta la apuesta. «Cuando entras en este equipo todo está dirigido para ese objetivo. Es una gran motivación que tu compañero y los rivales te consideren candidato sin haber hecho todavía ninguna carrera con Yamaha», explicaba el piloto de Rosas, recién cumplidos 22 años.

Es la sangre nueva que Lin Jarvis esperaba, según confesó en la presentación del equipo Yamaha en Madrid. «Un talento rápido y con energía. Tiene un buen equipo detrás y creo que la adaptación ha sido fácil para él, sobre todo por el factor humano», indicó el director del equipo. Vuelve a tener en su garaje a dos nombres potentes de la parrilla: la experiencia y todo el peso mediático y de leyenda de Rossi, y la joven promesa convertida en realidad Viñales.

Por el momento, parece que la relación entre los dos ha comenzado con buen pie, hubo halagos del veterano al joven y ganas de aprender en el otro sentido. Ambos esperan que la rivalidad se quede en la pista. «Maverick es muy competitivo y es muy rápido, siempre es complicado tener el rival en el mismo equipo. Creo que será igual de difícil en la pista que con Lorenzo, pero creo que la relación es mejor. Aunque con Jorge la relación era buena más allá del final del final de 2015», subrayó Rossi, con ganas de iniciar la duodécima temporada de su carrera, y con la misma ambición de siempre de conseguir su décima corona. «Con Rossi hay mucho respeto, aunque en la pista solo gana uno y yo he venido a este equipo a ganar. Pero sí espero que podamos tener una buena relación», añadió Viñales.

«Eso es lo que quiero aprender de él. Cada año el nivel sube y él sigue estando siempre entre los mejores», señaló Viñales. El joven piloto se encuentra cómodo en su nuevo hogar. También con su nueva moto, con la que puede ser todo lo rápido que la Suzuki no le dejaba por prestaciones, aunque con la M1 2017 -confesó- ha de conducir más suave, más ajustado, menos impulsivo. «Hay que trabajar en el ritmo de carrera, en aguantar los neumáticos en las últimas diez vueltas y, sobre todo, en salir más rápido», adelantó sobre lo que va a trabajar en las pruebas que tendrá en Malasia en un par de semanas.

El título no se lo dirimirán solo ellos. Los dos están convencidos de que Marc Márquez será competitivo desde el inicio. «Si le quiero ganar sé que tengo que dar el 110 %, y sé que no podré ganarle todos los días», explicó Viñales, cuya vida encima de la moto corre paralela al del campeón de 2016. «Será una bonita rivalidad, han crecido juntos y eso es bueno para el campeonato, enganchará a la gente. Pero sabemos que no solo estará él. Hay muchos rivales».

Ya adaptados a los nenumáticos Michelin y a la nueva electrónica, Rossi prevé un Mundial entretenido: «Tres grandes pilotos han cambiado de equipo y ya vimos el año pasado que Suzuki puede estar ahí cada fin de semana. Al menos seis pilotos pueden competir por la victoria cada domingo. La clave será ser regular, porque el año paasdo estuve concentrado en muchos momentos, pero también cometí errores». La primera prueba, Qatar, el 26 de marzo.