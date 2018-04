Motociclismo - Gran Premio de Argentina - Moto 2 Vierge consigue la primera pole de su vida en la última vuelta El de Castellbisbal consigue la pole 61 de la historia de Moto 2 para España en su carrera 44

SERGI FONT

El piloto español Xavi Vierge ha acabado la calificación en primera posición gracias a una última vuelta de infarto en la que ha superado a Lorenzo Baldassarri, que ha dominado el cronómetro durante casi toda la prueba. Las difíciles condiciones meteorológicas, con lluvia en los minutos finales, han puesto en dificultades al italiano, que no ha dudado en felicitar al español. Danny Kent completa la primera línea con su tercera posición.

«Estoy sin palabras. Es increíble hacer una pole en estas condiciones. Tomamos una mala decisión al principio y cuando he decidido entrar ya era tarde o eso pensaba. No obstante, al salir he sentido que tenía una buena moto en lluvia. Sabía que podía mejorar el tiempo pero no como para lograr la pole. Al final me la he jugado, casi me caigo veinte veces en la última vuelta pero las he podido salvar», apuntaba un exultante Vierge. Baldassarri le felicitaba y lamentaba su segunda plaza tras liderar la clasificación casi todo el tiempo: «Enhorabuena a Xavi, que la ha conseguido al final. No pensaba que se podía mejorar hasta este punto con la lluvia. Estaba controlando el neumático y al final me ha quitado la pole. Pero la carrera es mañana», avisó el italiano. Kent añadía: «Mi ritmo en lluvia está bien pero hay que esperar un poco a ver cómo está el día. Estoy muy contento pero hay que esperar a ver las condiciones de mañana».

Esta sesión arrancaba igual que la de Moto3, es decir con ligera lluvia y el asfalto complicado, con zonas secas y otras mojadas. Baldassarri se encaramó a la primera plaza mientras que la mayoría de pilotos decidieron entrar en boxes para cambiar a neumáticos de agua. Uno de los grandes favoritos, Álex Márquez, se iba al suelo, aunque sin consecuencias, pero servía de serio aviso para todos sus contrincantes. La estrategia empezó a planear por los diferentes equipos y así, muchos pilotos decidieron esperar a los últimos minutos antes de volver a salir a pista para tratar de mejorar sus respectivos tiempos.

Cuando faltaban cinco minutos para que la sesión acabara, la competición enloqueció. Baldassarri, Pasini, Lowes, Oliveira, Gardner, Navarro, Vierge, Viñales, Bagnaia y Binder lideraban la prueba. La segunda fila de la parrilla estaba en un puño y muchos decidieron arriesgar en unas condiciones cada vez peores. Navarro se metía por primera vez en primera línea con un tercero a 0.271 del italiano. Márquez no encontraba su sitio pero finalizaba octavo, pero Vierge marcaba un fantástico 1.56.137 con el que demostraba su competitividad en agua. En definitiva, primera pole de su vida para un fantástico Xavi Vierge que le regala a España la 61 pole de la historia de Moto2. Y solo con 44 carreras a sus espaldas.