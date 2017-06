El trazado de la discordia

Hace un año, Luis Salom fallecía tras un accidente en uno de los entrenamientos de Moto2. La curva fatídica ha sido modelada para evitar más tragedias. Y la parrilla admite que, por respeto al compañero, debía cambiarse. Pero no es del agrado de todo el mundo.

Ni Maverick Viñales ni Valentino Rossi lo han probado todavía, pero admiten que se verán obligados a ir más lento justo antes de la última curva antes de meta. «El trazado me gustaba el de antes. Pero después de lo que pasó no podemos volver a aquel trazado, se debe cambiar esa parte ya sólo por respeto», afirmó el líder del Mundial. Se deja la chicane de la Fórmula 1 y se adelanta, por tanto, hay menos espacio para adelantar y para enfilar con velocidad el último tramo. «He visto la chicane, y para mí es muy similar a la del año pasado, pero tengo que probarla con la moto. Hay diferencias en la escapatoria. Me han dicho que la condición del asfalto es lo más difícil, con menos agarre. Desde ese punto de vista, eso es lo peor, pero no hay demasiada diferencia», explica Valentino Rossi. «Es más lenta, definitivamente, y eso que hace que sea más difícil, sibre todo en el aspecto físico», subraya Johann Zarco.

Sin embargo, señalan a Honda como la más beneficiada, al necesitarse una moto más técnica y en la que no incide tanto la aceleración. «La primera parte es muy rápida y luego entras en una segunda más lenta y técnica. No puede ser igual en todos los circuitos, tiene que haber curvas diferentes y partes diferentes que le dan un punto interesante, pero sí que es cierto que el trazado de antes era más natural y fluido y éste es diferente, pero cambia una curva, el resto es igual, bueno dos curvas, no es mucho», analizaba Marc Márquez. «Lo que hemos encontrado son bastantes baches. Ha cambiado la chicane, pero no mucho. Los tiempos no han cambiado demasiado. Y en este circuito iempre es más fácil cometer un error porque las curvas son más pequeñas», añadió Dani Pedrosa.

Pero todos tratarán de adaptarse lo antes posible a una modificación que no gusta a todos, pero que todos aceptan por una mayor seguridad y por evitar otra tragedia como la de Luis Salom.