Toni Bou agranda su leyenda

Toni Bou ha vuelto a hacerlo. El piloto español se ha proclamado este sábado campeón del mundo por vigésima vez, diez de ellas «indoor» y otras diez al aire libre, tras hacerse con la primera carrera del Gran Premio de Italia del Campeonato del Mundo de trial.

El piloto más laureado en la historia del motociclismo, a quien le bastaba con ser séptimo, venció en Italia por quinta vez consecutiva. «Ganar un mundial ganando es una sensación increíble. Ya lo había conseguido con un cuarto puesto y no sabe igual», afirmó Bou, quien tiene preparado una celebración muy especial.

Pese a que partía con 31 puntos de ventaja, el de Piera mantuvo la agresividad a la que tiene acostumbrada a su afición y también a su mayor rival: al español Adam Raga. «El eterno segundo» así lo denominaban los seguidores que han visto como en los últimos diez años Bou ha monopolizado el trial, y eso que Raga ha sido cuatro veces campeón del mundo de «indoor» y doble campeón mundial al aire libre. Hasta él define a Toni Bou como el mejor piloto de la historia.

Bou, durante el GP de Italia - HONDA

El líder del Mundial demostró en las doce zonas y a lo largo de las tres vueltas de esta primera carrera de la cita italiana el por qué de su dominio en el campeonato estos últimos años. Se le acaban los retos. «Ponerme otro número de mundiales es absurdo», asegura el que ostenta, con diferencia, más títulos mundiales. De momento, su casa seguirá siendo la misma (Repsol Honda), al igual que su equipo y su moto. Con tan solo 29 años no se plantea retirarse del trial. Solo lo hace cuando su compañero Takahisa Fujinami se lo pide. «Llevo 21 años compitiendo y me gustaría ganar otro título mundial antes de dejar las motos. ¿Cuándo me vas a dejar?», bromeaba el japonés en un curioso acento español. «Cuando tu me pidas, compañero», contestó Bou.

De cara al domingo, en la segunda y definitiva carrera de este Gran Premio de Italia, en la manga que cerrará el Mundial y bajará la persiana hasta el próximo y novedoso Campeonato del Mundo, queda por ver cuál será el podio definitivo. Bou, ya veinte veces campeón mundial, correrá para disfrutar antes de tomarse vacaciones.