Tensión entre Viñales y Márquez: «Ésta me la guardo»

Maverick Viñales y Marc Márquez protagonizaron una de las imágenes del fin de semana en el circuito de Sachsenring, durante la clasificación para el Gran Premio de Alemania. Ambos peleaban por la primera posición de la parrilla y se adelantaron varias veces. Hasta que se tocaron. El de Honda tocó con su moto la Yamaha y, aunque afortunadamente no hubo consecuencias, el roce aumentó la tensión en ambos pilotos tras la carrera. Todavía sobre el asfalto pararon en paralelo para discutir la acción y sus gestos denotaron que no estaban de acuerdo. Sus puntos de vista quedaron claros poco después, ya bajados de sus monturas.

«Nada, hemos tenido un pequeño toque, supongo que cosas de la clasificación, pero ahora queda claro dónde están los límites. Ningún problema», señaló Viñales al ser preguntado por el toque tras la clasificación.

«Es algo que tengo guardado y cuando tenga que utilizarlo, lo haré», declaró el de Roses visiblemente molesto a Movistar MotoGP tras la Q2. «Es algo que me guardo en el bolsillo por si alguna vez tengo que utilizarlo. Es difícil no hacerlo a conciencia, pero no pasa nada. Son lances de la calificación y es algo que uno tiene en cuenta», añadió.

En este sentido, el segundo clasificado del Mundial explicó el incidente. «En la primera curva él se ha parado en medio de la trazada y yo le he adelantado como he podido, porque quería hacer la vuelta detrás de Cal Crutchlow. Él ha frenado con mi moto en la siguiente curva, no ha ido a hacer la curva, ha ido a frenar conmigo», manifestó.

Márquez y Viñales - EFE

Por su parte Marc Márquez explicó su visión del encontronazo con Viñales: «Creo que ha habido algo de confusión. Le he pedido perdón, venía rápido, le he tenido que pasar porque estaba en medio. La siguiente vuelta quería tirar y me ha pasado muy cerca en la curva 2 y nos hemos tocado. Lo importante es que nadie se ha caído», zanjó.