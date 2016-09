Tensa rueda de prensa entre Lorenzo y Rossi

Bronca entre Jorge Lorenzo y Valentino Rossi durante la rueda de prensa posterior a la carrera de Misano, del GP de San Marino. Entre ellos, un Dani Pedrosa espectante.

El detonante ha llegado con la pregunta sobre la pasada que le ha hecho el italiano al español en las primeras vueltas para ponerse en cabeza. «Adelantar en Misano es muy difícil. Lo intenté desde el principio, modificando alguna cosa, porque en Mugello ya fui detrás de Lorenzo y tuve la mala suerte de que se me rompiera el motor. Esta vez he intentado ir delante de él», así contestó Rossi. Pero Lorenzo no estaba de acuerdo con su versión: «Si pregunta por esto es porque quizá la maniobra es agresiva. Puede haber opiniones diferentes y la mía es que el adelantamiento ha sido muy agresivo. Él no necesitaba hacer este tipo de adelantamiento, pero sabemos que es su estilo. Otros pilotos adelantan más limpio».

Al oírlo, Rossi se rió, Lorenzo le miró y le reprochó:

Lorenzo: Es verdad.

Rossi: No es verdad (mientras reía de nuevo).”. Y volvió a reírse

L: Es verdad...

Pero no todo acabó ahí. «Pique no, simplemente ya con 37 años tiene que ser educado y dejar hablar a quien le han hecho la pregunta. Dejar hablar y esperar tu turno, y si te preguntan de lo mismo, opinar. Tiene (Rossi) esa costumbre, es igual que cuando estás hablando en la rueda de prensa de los jueves y se pone a hablar en voz alta con los otros pilotos. Respeta a los demás y déjales hablar», añadió Lorenzo.