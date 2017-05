El mundo del deporte llora la muerte de Hayden

La muerte de Nicky Hayden está conmocionando al mundo del deporte y del motor, al que el estadounidense dedicó gran parte de su vida. Compañeros de MotoGP y del mundo del ciclismo han querido mostrar, a través de Twitter, la tristeza que supone el adiós de este deportista.

Alex Márquez ha sido uno de los primeros en escribir en su perfil: «Las leyendas nunca mueren. Sigue dando gas allí donde estés».

Las leyendas nunca mueren. Sigue dando gas allí donde estés /

Legends never die. Keep going at full throttle wherever you are #DEPNickypic.twitter.com/iOnSlJPsWi — Alex Márquez (@alexmarquez73) 22 de mayo de 2017

Aleix Espargaró, por su parte, publicaba esto: «No lo puedo creer. Es el chico más fácil y bueno que he conocido en mi vida en el padock. Te quiero Nicky».

Can't believe... The most easy and good guy i ever meet on a padeock in my life! Love u Nicky!… https://t.co/8h18FjqD0t — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) 22 de mayo de 2017

La cuenta oficial de Motorland, el circuito de Aragón, también quiso lamentar la pérdida de Hayden. «Desde MotorLand nos sumamos al duelo de la gran familia del motociclismo por la pérdida de Nicky Hayden. Piloto. Campeón. Leyenda».

Desde MotorLand nos sumamos al duelo de la gran familia del motociclismo por la pérdida de Nicky Hayden. Piloto. Campeón. Leyenda pic.twitter.com/DBmUP6kcYR — MotorLand Aragón (@AragonMotorLand) 22 de mayo de 2017

El piloto español Álvaro Bautista, quien días antes mandaba ánimos a Hayden en su lucha por seguir viviendo, ha querido recordar el mal día que supone la muerte del estadounidense para el mundo del motor.

Hard day for the motorcycles family... R.I.P. NICKY HAYDEN😢😢😢

Dia duro para la familia del motociclismo...D.E.P. NICKY HAYDEN😢😢😢 — Alvaro Bautista Arce (@19Bautista) 22 de mayo de 2017

Loris Capirossi ha querido hacerle un pequeño homenaje a Hayden, poniendo en su foto de perfil de Twitter el número del estadounidense. Además, ha publicado una foto de los dos.

«Siempre en mi corazón, campeón», han sido las palabras que Dani Pedrosa ha publicado en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía de Hayden.

Always in my heart, champ. RIP Nicky. #69 pic.twitter.com/ML35Qm7f1g — Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) 22 de mayo de 2017

Marc Márquez también ha lamentado la pérdida de Hayden, con una foto de cuando fue campeón en MotoGP. «Destrozado tras la noticia. Nunca te olvidaremos».

Por su parte, el ciclista español Alberto Contador ha expresado la mala suerte de ir compitiendo a 300 km/h, pero morir cuando solo daba un paseo en su bicicleta. En las últimas semanas, los atropellos a profesionales y aficionados de este deporte se han disparado, dejando heridos y personas fallecidas, entre ellas el deportista italiano, Michele Scarponi.

Un campeón que se ponía a más de 300km/h fallece por un paseo en bicicleta.Muy triste. RIP #NickyHayden#BastaYa — Alberto Contador (@albertocontador) 22 de mayo de 2017

El piloto español Jorge Lorenzo también ha publicado una imagen junto a Hayden, dándole el pésame a la familia del estadounidense. «Muy triste. No puedo creer cómo la vida puede ser tan cruel. Todas mis condolencias a familiares y amigos de Nicky».

So sad. I can't believe how life can be so cruel. All my condolence to Nicky's family and friends. #RIPNickyHaydenpic.twitter.com/CQYg6v8FxT — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 22 de mayo de 2017

Maverick Viñales, que lidera actualmente la clasificación mundial de MotoGP, ha mostrado su pésame por su amigo Hayden: «Uno de los mejores de la historia y buen amigo. Siempre en mi corazon».