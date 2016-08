Valentino Rossi tiene «mucha motivación» para seguir peleando por ganar un título más de MotoGP, reconociendo que «durante dos o tres semanas» tras perder el último Mundial estuvo «tocado» y que ha pagado «un alto precio» por el «esfuerzo extremo» que realizó en 2015.

«Tengo mucha motivación porque quiero intentar ganar más carreras y ganar el campeonato porque el año pasado estuve muy cerca. Las sensaciones fueron muy malas porque pienso que el final de la temporada pasada no fue justo. Durante dos o tres semanas estuve tocado pero tras el Rally de Monza volví a pilotar y en ese momento dije 'Vale, vamos a olvidarlo'», se sinceró Rossi en una entrevista con la web oficial de MotoGP.

El nueve veces campeón del mundo confesó que «nunca olvidas, pero intentas olvidarlo». «La presión y la energía que derroché el año pasado fue un esfuerzo extremo, porque llegamos a la última carrera al límite. Si ganas, recuperas energía, pero si pierdes no recuperas. Así que, en mi caso, he pagado un alto precio por el año pasado», advirtió.

Pese a la desventaja de 53 puntos en el Mundial de 2016 sobre Marc Márquez, 'Il Dottore' no bajará los brazos. «Si me rindiese ahora sería mejor quedarse en casa. Es una pena porque tengo el potencial para luchar por este campeonato», expresó.

«He tenido mala suerte y también he cometido algún fallo que nos hace estar muy lejos de la cabeza. Si en Mugello no se hubiese roto el moto, si en Assen no hubiese llovido o si en Sachsenring no hubiese caído lluvia... Son demasiados 'y si'. Tenemos el potencial, pero desafortunadamente no tenemos puntos suficientes», añadió.

Por ello, «el objetivo en las siguientes carreras es seguir al mismo nivel pero conseguir el máximo de puntos posibles». «Con tal desventaja no puedes pensar en el futuro. Tienes que dar el máximo cada carrera y en este deporte no hay nada determinado hasta que se ha acabado del todo», sentenció.