Motociclismo Rossi carga contra Márquez: «En pista le tengo miedo, es peligroso» El catalán tiró al italiano al tratar de adelantarlo durante el Gran Premio de Argentina, lo que ha reabierto una nueva guerra entre ambos

SERGI FONT

Parecía que habían fumado la pipa de la paz y que las viejas rencillas entre Valentino Rossi y Marc Márquez habían quedado definitivamente enterradas. Pero una arriesgada maniobra del catalán durante el Gran Premio de Argentino acabó con el italiano en el suelo, lo que ha provocado la airada reacción de «Il Dottore».

«Es una situación muy peligrosa. Márquez nunca tienerespeto por su adversario y ha sido un peligro para varios pilotos. Te busca y sabe que si te da en la pierna te caes tú. Él corre así. Si vemos las dos carreras de este año así ha sido», ha empezado explicando Rossi, que se ha negado a aceptar las disculpas de Márquez, que en cuento acabó la carrera se dirigió al box del piloto transalpino para disculparse. «Vete de aquí, no queremos tus disculpas», le espetó Uccio Salucci, amigo íntimo y mano derecha del italiano.

Valentino prosiguió con las quejas y sus críticas hacia Márquez: «Tenía que estar fuera de carrera porque no puedes salir. Luego el 'ride through'. Ha salido como un loco y ha ido a por varios pilotos. A mí me tiró al suelo, y luego fue a por Viñales. Tengo miedo de estar en pista con Márquez. Hace lo que le da la gana con todo el mundo. Él viene a por mí. No me trata como al resto». El italiano quiso recordar que «ya me hizo perder el Mundial en 2015 a posta». Y añadió: «Ha destrozado nuestro deporte. No tiene respeto hacia sus rivales. Corre así con todos, le dio a Zarco, este fin de semana conmigo, con Viñales, con Dovizioso... Las reglas no van con él. Ha ido a por todos».

El piloto de Urbino espera que dirección de carrera le sancione de forma ejemplar para que no vuelva a protagonizar carreras como la de este domingo, «Si Márquez sigue elevando el nivel de agresividad todos serán agresivos y este deporte será muy peligroso. Luego viene a pedirme perdón con la televisión delante y eso no es sincero. Lo de Márquez no es un error puntual, él apunta a la pierna y espera que tú te caigas. Si todos corren así, sin respeto, sería un problema que acabaría de mala manera».

Yamaha se reunió al término de la carrera con Mike Webb, director del Mundial, para analizar el adelantamiento. Massimo Meregalli, director del equipo Movistar Yamaha MotoGP, también fue muy duro con Márquez: «Hay que respetar al resto de pilotos y no ha respetado a nadie. Piensa que corre solo y eso no nos parece correcto. Hemos estado viendo la carrera y si no se ponen medidas este deporte puede ser peligroso».