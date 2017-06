Los pilotos regresan a la variante de 2016

Hubo polémica desde el inicio. A casi ningún piloto le gustaba esta nueva trazada. Una solución aceptada en pos de la seguridad y para intentar evitar más tragedias como la que llevó al circuito a cambiarlo, la de Luis Salom. Pero si el jueves todo eran incógnitas, el viernes fueron certezas: no gustaba nada. Y ante esa situación, se han plantado ante la Comisión de Seguridad y han pedido que se utilice el trazado de la Fórmula 1.

BREAKING: As of tomorrow all classes will revert back to the track layout used during the 2016 #CatalanGP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 9, 2017

Primero fueron las opiniones que criticaban la ralentización de esa zona. Después, las caídas. Primero se fue al suelo Álvaro Bautista, después Loris Baz. Y hasta hubo una bandera negra porque Jack Millerhizo caso omiso al nuevo trazado y fue por donde siempre. Hasta tuvieron que guiarlo para que se enterara de la situación.

Sin embargo, después de los entrenamientos, los pilotos han dado un claro mensaje: no gusta nada. Se intentó retrasar esa chicane de la Fórmula 1 para que no estuviera tan pegada al muro, pero las obras no han sido las adecuadas, según la mayor parte de la parrilla. «No está bien. De ahí la caída de Loris Baz o de Álvaro Bautista. Si cortas la curva vas más rápido, pero hay un problema de que el piano está más alto y es más fácil perder el tren delantero», explicaba Andrea Dovizioso.

También Jorge Lorenzo era claro: «Con dos o tres pilotos, con un pequeño problema que tenga alguno no hay escapatoria. Se te va la rueda y si te caes caes también en la segunda curva. No sé si es un paso adelante en seguridad o hacia atrás». También Valentino Rossi se quejó: «Una variante así no está al nivel de MotoGP, porque no es parte del circuito, es sólo un trozo de asfalto puesto entre dos circuitos. El trazado de Fórmula Uno es difícil de usar porque es peor que el circuito normal, pero es un circuito, tienes asfalto normal, un único tipo de asfalto que seguir, la variante es estrecha pero tiene peralte, puedes meter la moto de manera más natural, pero ésta de ahora no es de circuito, para mí es peligrosa, porque si hay una caída la moto se queda en medio».

Y más rotundo todavía, Maverick Viñales: «La nueva variante es peligrosa, prefiero, por supuesto, la del año pasado. No me desagrada el cambio, y para mi estilo de conducción tampoco me va mal, es un cambio de dirección rápido y tengo fuerza para mover la moto, pero lo que sí he visto es que ha habido dos caídas delante de mí con el piloto y la moto por medio y eso es peligroso. Una cosa es que pase en los entrenamientos y otra en carrera, porque una moto sola la ves, pero si vas en grupo pendiente de otras cosas a lo mejor no lo ves y chocas. Por respeto a Luis es difícil volver a hacer el trazado antiguo, porque siempre lo tienes ahí presente, pero yo, si no modifican el muro, no quiero pasar por allí». Solo Marc Márquez, el más rápido en los entrenamientos lubres del viernes la defendió: «No cambia tanto y vas a 40-50 kilómetros por hora así que hay tiempo para poder esquivar si alguien se cae delante».

Sin embargo, en la reunión mantenida con Dirección de Carrera, se ha decidido volver al trazado anterior. No al que ocasionó el accidente de Luis Salom, sino la solución intermedia que tomaron un día después de que ocurriera. Es decir: el trazado de Fórmula 1.