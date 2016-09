Rossi y Márquez han protagonizado más de un episodio de su culebrón particular. La trama más llamativa sucedió el año pasado cuando el de Yamaha se jugaba el título con su compañero Jorge Lorenzo. Primero hubo cruces de duras declaraciones en el Gran Premio de Malasia, después tuvieron acción en la pista.

El italiano y el español coincidieron después de las primeras curvas y comenzaron un carrusel de adelantamientos vibrante. Quizás sin las acusaciones de Rossi la actitud de Márquez habría sido otra, pero el español pilotaba enrabietado. Después de uno de esos adelantamientos, el de Yamaha hizo una trazada extraña en una curva mientras el de Honda trataba de sobrepasarle por ese lugar. Entonces, al italiano le dio tiempo a mirar a su rival, y con ambas motos a la par propinó una patada directa al freno de Márquez, al que envió al asfalto.

Did you miss the #SepangClash between @ValeYellow46 and @marcmarquez93 in the #MotoGP race? https://t.co/45Xq7M4dsi