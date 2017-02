Así es la nueva Honda con la que Marc Márquez quiere repetir título

El equipo Repsol Honda ha presentado de forma oficial en Yakarta (Indonesia) la Honda RC213V, su nueva moto para temporada 2017 de MotoGP, en un acto que ha contado con la presencia de los dos pilotos de la marca, los españoles Marc Márquez y Dani Pedrosa.

La presentación tiene lugar después de los primeros tests oficiales de 2017 en Sepang (Malasia) donde las motos de Honda marcaron un tiempo discreto en las dos primeras sesiones, aunque pudieron despedirse el último día con un tercer puesto de Márquez y un quinto de Pedrosa.

