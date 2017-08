Familiares y amigos del expiloto y trece veces campeón del mundo de motociclismo Ángel Nieto, fallecido ayer por las lesiones que sufrió en un accidente de quad el pasado 26 de julio, se han congregado esta tarde en su velatorio, en el tanatorio de Ibiza.

Desde las 15.00 horas, numerosos allegados han pasado a despedirse de Ángel Nieto, a quien han enviado coronas de flores los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la empresa de MotoGP Dorna y Michelin, entre otros.

Sus hijos Gelete y Pablo Nieto han explicado que la decisión de la familia ha sido optar por la incineración, que previsiblemente tendrá lugar mañana, y más tarde repartir sus restos «entre Madrid e Ibiza», isla donde les gustaría poder celebrar algún tipo de acto familiar «para despedirle», ha dicho Pablo.

«Y queremos hacer un homenaje grande porque se lo merece y creo que todo el mundo quiere despedirle», ha agregado sobre el tributo que tendrá lugar más adelante en Madrid, Pablo Nieto, quien ha agradecido las muestras de aprecio que han recibido: «No tengo palabras para agradecer todo el apoyo».

La pareja de Ángel Nieto, Belinda, ha llegado junto a su hijo, Hugo. Algo después ha acudido también al tanatorio de Ibiza el hermano del expiloto, Manolo Nieto.

El sobrino del 12+1 campeón del mundo, Fonsi Nieto, lo ha descrito como «el más grande». «Para mí ha sido un padre. Empecé a correr de muy chiquitín, y él me apoyó, me ayudó, me enseñó... Yo le debo a él todo lo que he conseguido en el mundo de las motos», ha afirmado el también excorredor de motos. «Nos ha enseñado a toda la familia a ser las personas que somos y a amar el deporte como lo hemos amado y las motos», ha agregado.

Fonsi Nieto ha explicado que en Madrid se le hará «un homenaje como él se merece, por todo lo alto y con toda la gente que ama el mundo de las motos y el deporte». Además ha dicho que «una parte quedará en Ibiza, que era su sitio especial».

El periodista J.J. Santos se ha referido a Nieto como uno de sus mejores amigos. El torero Miguel Abellán ha dicho que «era un hombre que conquistaba al segundo de conocerle» y que «aparte del grandísimo campeón que fue, era aún más campeón en la vida».

El también periodista José María García ha coincidido en que, en Ángel Nieto, «la figura humana era superior a la deportiva». Ha recordado cómo lo recogió en el aeropuerto de Barajas tras haber ganado su primer título mundial y cómo los titulares del día siguiente se referían a su origen sencillo.

«No os podéis imaginar las ganas que tenía de vivir», ha dicho García sobre el campeón mundial de 50 y 125 cc. Ha resaltado que hay «unanimidad absoluta» en torno a su figura porque así lo merece y ha augurado que su homenaje será multitudinario.

También han acudido al velatorio varios amigos de la familia como el dueño de Viceroy Juan Palacios, el presentador Jesús Vázquez, el exjugador de baloncesto Marc Ostarcevic y el relaciones públicas Labi Champion, entre otros.

Un grupo de moteros de Ibiza ha convocado una concentración cerca del velatorio esta misma tarde para darle también su «último adiós».