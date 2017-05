Nicky Hayden tocó el cielo al ganar el Mundial de MotoGP en 2006. Fue un piloto muy carismático y se ganó el cariño de toda la parrilla. En ese 2006, poco antes de conquistar el título, mantuvo una entrevista con ABC en la que desvelaba sus inquietudes y su pasión por el mundo del motor. A continuación se puede leer la charla íntegra que este diario mantuvo con el piloto norteamericano, publicada el miércoles 26 de julio de 2006.

Tercero el año pasado, nadie creía en Hayden cuando comenzó este Mundial. Su liderato quedaba tapado también por la explosión de Pedrosa. Pero el americano ya avisó en 2005 que no hay quien le baje del podio. Y ahora será difícil bajarle del primer puesto. En marzo, en Jerez, no daban un dólar por él. Siempre fue un americano en el circo europeo. Ahora, Nicky (Owensboro, Kentucky, 30-7-81) se dispone a destronar a Rossi.

-¿Cuándo supo que deseaba ser uno de estos locos pilotos?

-En 1994. Fui con mis hermanos al Gran Premio de Estados Unidos y vimos las carreras detrás de una verja. Era muy joven, trece años, pero al presenciar esas motos supe que esto era lo que deseaba hacer. No quería jugar al fútbol americano ni ser piloto en Nascar, a pesar de haber nacido en Kentucky. Lo que yo ansiaba era competir en estos grandes premios.

-¿Hoy es líder destacado del Mundial. ¿Se lo esperaba?

-Es un orgullo llegar a Estados Unidos, ser líder del campeonato y volver a ganar, como el año pasado, en mi país. Sé que aún faltan seis carreras y que lo más importante es ser el primero al final, no ahora, pero hay muchos que no esperaban que yo fuera el primero de la clasificación en estos momentos. Antes, al principio de la temporada, creo me consideraban un segundón, uno de los pilotos más débiles. Incluso después de conseguir el liderato, al cabo de las primeras carreras, todos pensaban que era por casualidad, por un golpe de suerte. Pero ahora comienzan a ver que el equipo es una realidad y que esta temporada soy un serio aspirante al título.

-¿En Estados Unidos ganó su primera carrera en 2005 y ahora ha repetido. Una victoria, la tercera, que agranda su ventaja. ¿Ya piensa en triunfos, no en podios?

-El triunfo en Laguna Seca ha sido un gran paso para el campeonato, pero queda mucho por delante. Tengo que mantenerme en buena forma y mi intención, en efecto, es intentar conseguir unas cuantas victorias más.

-Es líder del Mundial y el primer piloto que está en condiciones reales de derrotar a Rossi ¿En su país le consideran una estrella?

-Mi popularidad está creciendo en los Estados Unidos y esto probablemente será bueno para el motociclismo, pero el MotoGP no es tan conocido en mi país. Hay otros deportes que son mucho más populares.

-¿Qué fue más importante: su primera victoria en Laguna Seca o esta, que consolida el liderato?

-Ganar en casa el año pasado, siendo la primera vez que corría un gran premio de MotoGP en mi país, fue el mejor día de mi vida. Claro que había ganado carreras antes, pero ninguna de esta magnitud. Ya había obtenido algunos buenos resultados en MotoGP... Por ejemplo, fui «rookie» del año en mi primera campaña, en 2003. Pero estar en el escalón más alto del podio el año pasado y escuchar el himno nacional de mi país, delante de mi gente, fue realmente emocionante, una sensación genial. Ahora he sentido la emoción de ganar por segunda vez en mi casa y de conseguir 25 puntos que necesitaba para confirmar mi aspiración al título.

-¿Quién le ha ayudado más para llegar hasta aquí? ¿Su padre, que viene a muchas carreras?

-Claro que sí. He tenido mucha suerte con el apoyo que recibo de mi familia. Es importante tener a gente buena y fuerte cerca de uno. Mi padre es un miembro más del equipo. He tenido la fortuna de tener un gran grupo de apoyo y Honda también ha estado ayudándome. Es bueno tener a toda esa gente que cree en lo que haces y que te ayuda a sacar lo mejor de uno mismo.

-Ahora le crecerán los amigos...

-Este año las cosas han ido bien y ahora es más fácil hacer amigos. El teléfono suena y hay gente que quiere verte o te pide pases para la carrera...