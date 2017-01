Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP, fue galardonado este lunes con el permio al mejor deportista masculino de 2016 en la gala anual del diario Mundo Deportivo. El piloto de Cervera fue premiado tras conquistar su quinto título mundial, el tercero en la clase reina.

Márquez, estrella en la gala junto a Mireia Belmonte, elegida mejor deportista femenina, no pudo evitar la pregunta sobre su relación actual con Valentino Rossi, que se rompió por completo tras el polémico duelo de Sepang 2015, cuando el italiano le echó de la pista con una patada. Márquez hizo gala de su desparpajo para explicar que, a día de hoy, la relación está encaminada, aunque no es perfecta: «Van pasando carreras y se va enfriando el tema. Hay una relación profesional. No está el tema como para ir a tomar una copita, pero va mejorando. Por mi parte, va bien».

Márquez aprovechó el momento para dar las gracias a su equipo, a quienes dedicó el premio: «Hay una familia detrás, sin ellos no serían posibles los títulos».