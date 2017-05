La rueda de prensa oficial del GP de Francia se ha convertido en un sentido homenaje a la figura de Nicky Hayden, que se debate entre la vida y la muerte tras ser atropellado este miércoles en Italia mientras montaba en bicicleta en Italia. Los seis pilotos participantes en la comparecencia, —Marc Márquez, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Johann Zarco y Loris Baz— han mostrado una pancarta con el lema «Thinking on you, Nicky» («Pensando en tí, Nicky»), junto con el dorsal 69 que siempre ha lucido el estadounidense.

Valentino Rossi ha dejado el testimonio más emotivo al recordar la figura de Hayden, con quien luchó codo con codo por el Mundial de 2006 en una batalla que se acabó llevando el americano. «Es una pena enorme. Nicky es un gran piloto, un gran talento, un campeón del mundo.... Pero sobre todo es un gran tipo. Siempre sonriente».

"Nicky is a great rider, a great talent, World Champion... but especially a very good guy." - #VR46#FrenchGPpic.twitter.com/34ZztWXq7Z