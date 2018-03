MotoGP Jorge Lorenzo: «Llegarán los resultados, estoy convencido» El piloto pasa página del fallo de la moto que lo llevó a sumar un cero en Qatar y afronta con convicción y mucho trabajo la próxima carrera en Argentina

Lo dice el propio piloto: «Soy duro de cabeza». Por eso Jorge Lorenzo quiere olvidarse cuanto antes del fallo mecánico de la moto que lo obligó a tirarse al suelo en el Gran Premio de Qatar. «No puedo dar una contestación específica de lo que ocurrió, pero no había freno. Hay que preguntar a los técnicos, que están estudiando lo que ocurrió. Desde la primera frenada tuve problemas y eso también pudo llevarme a ir una o dos décimas más lento, y si lo multiplicamos por las 22 vueltas se nota. Pero ya estaba recuperando y me hubiera gustado seguir para comprobar si ese tiempo ya estaba acercándose a los de Dovizioso y Márquez», explicó en la presentación de las instalaciones de Ducati en Madrid.

Orgulloso de representar a la marca italiana y más aún de continuar con el reto de ser campeón con ella, Lorenzo se fija en sí mismo para conseguir esa primera victoria que se le resiste desde hace tiempo. «Lo único que me preocupa es ir rápido con la moto y conseguir mi primera victoria lo antes posible. Estoy obsesionado con el trabajo que hago. En estar más fuerte, sobre todo muscular para manejar mejor la moto. Y también en darle a Ducati las indicaciones necesarias para que hagan una moto más Lorenzo», afirmó rotundo.

Tiene el talento, la capacidad, la ilusión y todo lo necesario para domar por fin a la Ducati. «Antes del problema en el freno me encontraba bien, y ya estaba recuperando. Es un hecho, la diferencia en las últimas vueltas iba disminuyendo. Me hubiera gustado seguir para ver hasta dónde llegábamos ya con menos gasolina en el depósito. Los resultados llegarán, estoy totalmente convencido».

No le preocupa tampoco que este año sea el de las renovaciones o los cambios de equipo. «De eso se ocupará Albert Valera. No pierdo ni un minuto en ello. Mi palmarés es suficientemente bueno para firmar. Pero sé que si gano un gran premio será más fácil. Mi meta sigue siendo la misma: ser campeón con Ducati». Lo persigue desde el gimnasio y desde la pista. Es una meta que se le exige también en la marca, que apostó por él, pero es Andrea Dovizioso el que logró la primera victoria de la temporada. «Dovi ha demostrado que es un piloto inteligentísiomo y muy frío para poder superar en el cuerpo a cuerpo a Marc. Valoro que Gigi D'Agostini viniera después de la caída en Qatar y estuviera hablando conmigo durante una hora en un momento de bajón. No necesito que me den palmadas en la espalda para trabajar duro. Cuando estoy al cien por cien sé de lo que soy capaz.».