Marc Márquez ha asegurado que ha intentado conseguir la victoria en el GP de Japón «hasta la última vuelta y la última curva», pero que «un error bastante grande» al intentar superar al italiano Andrea Dovizioso, a la postre ganador de la carrera, le ha costado el triunfo y le condenado a la segunda posición.

«Está claro que lo he intentado y que he dado mi cien por cien luchando hasta la última vuelta y la última curva. Ha sido una carrera fantástica con los dos pilotos que luchan por el Mundial peleando por la victoria», señaló.

En este sentido, el de Cervera afirmó que la lluvia dificultó su trabajo. «Hoy había mucha agua en la pista y por alguna razón nos costaba un poco más de lo esperado. He intentado tirar y ser suave, pero Dovizioso ha sido muy rápido durante toda la carrera», subrayó.

Por otra parte, el líder del Mundial analizó la lucha con el segundo de la general en el último giro. «Al empezar la última vuelta, sabía que sólo tenía una pequeña ventaja, pero he cometido un pequeño error en la curva 8, un error bastante grande en realidad, y me ha atrapado. Cuando me ha adelantado, él era muy fuerte en las frenadas y no he podido igualarle. En la última curva, lo he intentado de nuevo, pero no ha sido posible adelantarle otra vez», manifestó.

Dovizioso: «Muy emocionate»

Andrea Dovizioso, por su parte, ha asegurado que ganar esta carrera fue muy emocionante porque «siempre es duro pelear con Marc».

«La victoria es muy importante pensando en el campeonato y aunque va a ser difícil lo voy a intentar hasta el final y veremos si será suficiente», agregó el piloto italiano.

Sólo toca disfrutar de esto. Antológico mano a mano entre Marc Márquez y Andrea Dovizioso. Brutal. #MovistarMotoGPpic.twitter.com/v6hEsNJhl0 — Movistar MotoGP (@movistar_motogp) 15 de octubre de 2017

«Vuelta a vuelta he ido siendo más rápido, también con más espacio conseguía entender mejor los puntos de frenada y al final hemos protagonizado una gran batalla, Marc es siempre muy agresivo, siempre es difícil pelear contra él», comentó Dovizioso.

Gracias Andrea, gracias Marc, se nos cae la baba por las últimas curvas que nos habéis regalado. Dovi se lleva el triunfo. #MovistarMotoGPpic.twitter.com/ran9MYKvCN — Movistar MotoGP (@movistar_motogp) 15 de octubre de 2017

«Marc ha intentado apretar otra vez en las últimas dos vueltas, aunque era complicado, quizás él estaba por encima del límite y ha cometido un error y por eso he sido capaz de cazarle otra vez para dar lo mejor de mí y aguantar. He frenado muy fuerte, porque en frenada mi moto era mejor que la suya, pero quedaban dos curvas y sabía que podía pasar cualquier cosa, porque yo era muy lento en esas dos curvas y Marc estaba detrás de mí», agregó.

«He tenido que hacer una curva de izquierdas abierta, que ha sido la decisión correcta, pues he cerrado la puerta ya que sabía que iba a ser muy difícil que intentase adelantarme, pero lo ha hecho, aunque sin poder cambiar de dirección lo suficientemente rápido», relató Dovizioso sobre su batalla final con el piloto de Repsol.