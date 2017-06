Después de que en Moto3 y en Moto2 hubiera dos campeones italianos, Andrea Dovizioso completó la fiesta en MotoGP. Una victoria de paciencia y estrategia, de aguante y personalidad, con la recta como herramienta fundamental para superar a las Yamaha de Maverick Viñales, segundo, y Valentino Rossi, cuarto. Porque tercero fue otro italiano, Danilo Petrucci.

Varios pilotos llegaban a la parrilla del Gran Premio de Italia con ciertas molestias. Rossi, tocado todavía por el accidente de motocross. Viñales, con el recuerdo doloroso de una caída en los entrenamientos. Incluso Dovizioso pasó una muy mala noche debido a una intoxicación alimentaria. Pero en Mugello todo se olvidó. Solo importaba el semáforo. Y en cuanto se apagó se encendió una carrera llena de color, sobre todo amarillo, pero con muchos tintes azules y rojos. Las Yamaha y las Ducati brindaron un duelo sensacional desde el inicio.

Sorprendió un Rossi espectacular en la salida. Eufórico por una grada que lo idolatra y olvidando los dolores en el pecho. Salió mejor que el «pole» Viñales, pero tampoco se despegó del todo. Enseguida amenazaron las Ducati, con una velocidad imparable en la recta que contrarrestaba la mejor movilidad de las Yamaha en las curvas. Ahí se presentó Jorge Lorenzo, al que siempre le ha gustado este circuito. Y durante unas curvas fue líder de la carrera. Un soplo de confianza para el 99.

Sin embargo, no pudo despegarse de sus perseguidores, estirado el pelotón porque nadie bajaba del 1.48. Y en esa pelea de tantos, el más listo fue Viñales, de nuevo en cabeza y luchando por quitarse del medio al resto, para defender el liderato y ampliar la distancia con Rossi si eso era posible. Ni Dovizioso ni su compañero de equipo le dejaron. Se pegaron a su rueda, dejando atrás a Lorenzo, que se quedó sin energía y terminó octavo, arrinconado por Márquez, Zarco y un fantástico Álvaro Bautista, quinto.

Por delante, Dovizioso se mostró paciente, pero logró sacar el mayor rendimiento en la recta donde logró superar a Viñales en la vuelta catorce. También Petrucci adelantó a Rossi y las dos Ducati y el español se lanzaron hacia delante. Ya nadie pudo acortar las distancias. El 04, que no falla en los últimos 263 domingos de carrera, aguantó la agresividad de la Yamaha del líder del Mundial. «No quería arriesgar mucho porque Valentino y Dovi iban muy rápido. Me han empujado mucho y estoy contento porque después de la caída me dolía un poco el brazo y era difícil terminar la carrera. Me he sentido muy bien al final y contentísimo. Tener 20 puntos aquí con Valentino y Marc detrás, está muy bien», explicó Viñales.

Victoria para Dovizioso, a pesar de la mala noche, y el himno italiano que sunó en Mugello por tercera vez en el día. «Muchas emociones. Mi energía no era la más adecuada al principio de cla carrera. Pero he tenido mucho apoyo de la grada y el equipo. Quería conseguirlo. Es un sueño hecho realidad para todo piloto italiano», resumía Dovizioso.