MotoGP Crutchlow denuncia el dopaje en MotoGP El piloto británico se queja de los pocos controles que se hacen en la parrilla debido a la reticencia de ciertos equipos y asegura que hay agujas ilegales

Cal Crutchlow ha puesto la voz de alarma en el mundo de MotoGP. En una entrevista al portal Crash.net, el piloto británico puso el acento en la falta de controles antidopaje en el motociclismo y afirma rotundo que hay agujas por el paddock.

«Si crees que no hay gente que intenta acortar los caminos, en el mayor deporte de motos del planeta, eres estúpido», se expresó en el primer Gran Premio del año en Qatar. «El sistema antidopaje es horrible. Creo que la manera en la que se realiza en el campeonato de motos no es la buena. Pero no es algo que no se haya dicho desde hace cuatro años».

Confirmó que los controles son muy escasos y que él mismo estuvo en un grupo de control y solo pasó uno en todo un año. Además, atacó a ciertos compañeros y equipos al llamarlos «perezosos» por no querer introducir sus datos de localización en los diferentes sistemas de antidopaje. «No lo quieren hacer, son unos perezosos. Pero si no lo quieren hacer, ¿cómo sé que no están haciendo trampas?». Y comenta que no hay consenso en la parrilla: «Hay muchos que quieren pasar más controles, pero otros se callan. No son solo ellos, algunos tienen muchos asistentes y cobran mucho dinero. ¿Cómo no puedes ser profesional en esto?».

Explica que no todas las sustancias ilegales ayudan a pilotar mejor. «Yo hablo de agujas, para rehidratación. Las agujas no están permitidas. Pero sé que las hay. Puedes estar usándolas para un tratamiento diurético porque eres lo suficientemente vago para no hacer lo que los demás hacen».