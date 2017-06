Comienza en marzo y termina en noviembre. Apenas unas semanas de tregua en agosto para comenzar un maratoniano segundo tramo con grandes premios en semanas consecutivas. Como ha pasado en este Gran Premio de Cataluña, casi sin tiempo para digerir lo que ocurrió en Mugello. Pero comienzan a oírse voces de que se quiere ampliar el Mundial: más carreras, más países. Y los pilotos, desde Montmeló, prefieren mantener las cosas como está.

Al menos, es lo que dice Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo: «Dieciocho es un buen número. Con 19 no cambiaría el mundo, pero si se queda en 18 sería feliz. Fui a Tailandia, donde se rumorea que quieren llevar el Mundial, y el trazado es muy aburrido, no aporta nada. Y el asfalto está lejos de ser bueno. Pero si deciden que tenemos que ir, iremos».

Marc Márquez aunque dejó una puerta abierta a los cambios por aquello de los retos: «Dieciocho son ya muchos. El máximo, ya el límite serían veinte. Aunque a mí me gustan los trazados nuevos. Probarlos. Me siento cómodo».

Y el líder del Mundial, Maverick Viñales, siguió esa misma línea, aunque advirtió que los pilotos también tienen un límite: «Ya es difícil, y si añaden más grandes premios obligan a los pilotos a estar al cien por cien mucho tiempo. Puedes hacerlo durante seis o siete meses como está ahora, pero luego el rendimiento bajará y no sé si eso es bueno para el campeonato. Aunque sí me gustaría probar otros trazados. Que no sean siempre los mismos. Pero ya hay muchas carreras, y sería difícil mantener el mismo nivel todo el tiempo».