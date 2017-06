No está siendo un curso fácil, demasiada irregularidad con el tren delantero de su moto, con los neumáticos. pero Marc Márquez sigue ahí, al límite de sus posibilidades y también de slo triunfos. Fue segundo en el Gran Premio de Cataluña, después de haberse caído hasta cinco veces en los entrenamientos. Y lo celebró así, con otra en el podio porque el título no está tan lejos.

Y con tanta caída, @marcmarquez93 que se lo toma con humor al subir al podio. #CatalanGP@motogppic.twitter.com/KoinNLKxti — Movistar MotoGP (@movistar_motogp) June 11, 2017

Fueron cuatro caídas el sábado después de un viernes perfecto. Pero el cambio de trazado a última hora le impidió mantener esos registros. Lejos de enfadarse buscó la solución, y la encontró a tenor de la segunda plaza en carrera. Lo hizo como sabe, al límite, por eso terminó cuatro veces en el suelo. «Ya me conocéis, no me voy a cortar y menos en casa. Prefiero ser cuarto en parrilla y caerme cuatro veces y salir décimo. Fui a tope con una moto, me caí, cogí la segunda y seguí yendo a tope. Así se entienden los límites de la moto», explicaba en la previa.

Sumó otra caída el domingo. Bueno, dos, porque a la del entrenamiento sumó otro tropezón absurdo con el acelerador.