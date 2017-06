La Ducati funciona, de maravilla en manos de Andrea Dovizioso. Dio muestras de ello en Qatar, segundo, y consiguió permanecer acechando el podio desde la caída en Argentina. Una regularidad que explotó en Mugello, en casa, con su primera victoria del curso. No se conforma, lo quiere todo, y a eso aspira después de su segundo triunfo consecutivo, en el Gran Premio de Cataluña. Perseguido desde la parrilla y logrado con perseverancia y contundencia en la batalla con las Honda. Segundo fue Marc Márquez, tercero Dani Pedrosa y cuarto Jorge Lorenzo. El Mundial se anima porque la Ducati acecha al líder, un Maverick Viñales enfadado todo el fin de semana, décimo.

Día grande para Honda y Ducati. A pesar de todos los inconvenientes de este Mundial atípico, puntos para sumar y esperanzas para guardar. Márquez, subido a la grada de su club de fans, volcados con el campeón porque los problemas continúan y las caídas se suceden, pero ahí está, ganando puestos en la general. «Nunca me rindo. Siempre empujando. Dovizioso ha estado un paso por delante de nosotros, sobre todo en la recta. Gracias a todos por el apoyo», afirmó el actual campeón de MotoGP. También celebró Pedrosa, encantado con el calor y levantándose de la caída en Mugello. «El neumático sufrió mucho, no podía tener agarre. Intenté empujar, pero Dovizioso estaba muy fuerte y no pude mantener el ritmo con él. Pero es un gran tercer lugar».

Y fiesta grande en Ducati. Gana Dovizioso y Jorge Lorenzo certifica que cada día está más cerca, que el trabajo da sus frutos y ya no solo lidera las primeras vueltas, sino que es capaz de recuperar la distancia y las plazas perdidas en carrera. Cuarta plaza para el balear después de un gran sábado, con su primera línea del curso.

Fue el balear quien logró una salida muy buena con la que superó a Pedrosa. Por detrás, Petrucci cruzaba la calzada para terminar impactando levemente con Márquez, otro susto más después de cinco caídas en este fin de semana.

Y fue el balear la medida de todas las cosas durante las seis primeras vueltas. Como en Mugello, se hizo fuerte cuanto pudo, pero Márquez le ganó la partida con una maniobra agresiva por el interior que no solo lo dejó sin primera plaza sino que se colaron por detrás Pedrosa y Dovizioso. Todavía sufriría más el campeón de 2015 porque enseguida se echaron encima un gran Folger, el irreverente Zarco, el resplandeciente Bautista y la estrella emergente Petrucci. Sin embargo, con paciencia y olvidándose de lo demás, Lorenzo arañó puesto a puesto hasta cruzar la línea de meta en cuarta posición. Sí, a nueve segundos todavía de su compañero de equipo, pero un paso más cerca de donde quiere estar. Aplaudió con una gran sonrisa a Dovizioso en el podio.

Porque es Dovizioso quien hace brillar a Ducati en 2017. Imperial el italiano, constante y paciente durante toda la carrera, como en Mugello. Tras arrojar a Lorenzo a la octava plaza, las Honda dominaron, con el actual campeón y el triunfador en Jerez en una bonita batalla a la que solo Dovizioso pudo apuntarse. Así continuaron los tres, acechándose los unos a los tros con Pedrosa elevándose sobre el calor y Dovizioso acortando centrímetros en las recta de meta. Le costó, pero el italiano consiguió su propósito a nueve vueltas para el final. Otra vez en su punto fuerte: la recta, apartó a Pedrosa de la primera posición. Una vuelta más tarde, era Márquez el que podía con su compañero de equipo.

Ellos tres se repartieron la gloria del podio y los máximos puntos en la clasificación. Una situación nada buena para Maverick Viñales, que pierde distancia en la general porque sufrió, como todo el fin de semana. Llegó a estar decimoquinto y termina en Montmeló en la décima plaza. Octavo, también sin su mejor día, Valentino Rossi. Y el Mundial que se anima porque Dovizioso está a solo siete puntos de Viñales; con 88 se acerca Márquez y con 84, Pedrosa. Con 83 se queda Rossi. Cada domingo, la sonrisa cambia de bando y el Mundial suma candidatos.