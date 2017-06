El italiano Andrea Dovizioso (Ducati) sentenció la primera tanda de pruebas libres del GP de Alemania de MotoGP, al conseguir el mejor tiempo en el circuito de Sachsenring, en el que tanto el italiano Valentino Rossi (Yamaha) como el español Jorge Lorenzo (Ducati) tuvieron problemas.

Dovizioso parece disfrutar de una buena racha de resultados y rendimiento con su Ducati, que estuvo casi en todo momento entre los mejores de la categoría y al final de la sesión, que duró diez minutos más de lo habitual para que todos los pilotos pudiesen adaptarse mejor al nuevo asfalto del trazado alemán, forzó el ritmo y se colocó en cabeza.

El piloto italiano, con un registro de 1:21.599, doblegó por apenas 38 milésimas de segundo a Maverick Viñales (Yamaha) y en poco menos de dos décimas de segundo a Dani Pedrosa (Honda), mientras que su compañero en el equipo Repsol, Marc Márquez, que también estuvo durante algunos minutos líder, acabó relegado a la sexta plaza.

Márquez se vio superado en los minutos finales por otros dos españoles, Aleix Espargaró con su Aprilia, que en algunos momentos de la sesión llegó a ser segundo, y Álvaro Bautista, quien acabó siendo protagonista al ser uno de los pilotos que se cayó en la curva once, la primera de derechas después de siete curvas de izquierdas y justo donde comienza el tobogán.

Los entrenamientos tuvieron un neto color español, al colocarse cinco pilotos de esta nacionalidad por detrás de Andrea Dovizioso, mientras que tanto el italiano Valentino Rossi como el español Jorge Lorenzo tuvieron muchos más problemas de los previstos para estar entre los mejores y por ello se vieron relegados hasta la decimosexta y duodécima posición, respectivamente.

Rossi se vio obligado a parar su moto en un punto del circuito y, desde ahí, empujó el vehículo para llevarlo a su taller cuanto antes y, si bien pudo continuar los entrenamientos sin mayores problemas, su mejor registro le alejó a casi un segundo del mejor tiempo en el que es el trazado más corto de todo el campeonato, con apenas 3.671 metros de cuerda.

