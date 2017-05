Como si de un experto vaquero se tratara, el piloto de Moto2Brad Binder domó su moto a tiempo para evitar lo que parecía una caída segura. Con una gran fuerza de brazos, el sudafricano realizó una acción que le salvó de un buen golpe.

The Binder Bunnyhop?



How has @DarrynBinder40 kept this going?! 😎 #FrenchGPpic.twitter.com/2gopwmzlyF