Motociclismo - Gran Premio de Argentina - Moto GP Miller deja sin pole a Pedrosa en el último suspiro La elección de neumáticos fue clave en la clasificación de la prueba reina. Aleix Espargaró lideró la prueba tras superar la Q1

SERGI FONT

Jack Miller le quitó la pole a Dani Pedrosa en una ultima vuelta en la que el australiano apostó por arriesgar con los neumáticos y montar slicks en las últimas vueltas a pesar que la pista aun estaba mojada en algunos tramos. Con el tiempo ya acabado, Miller superó la línea de meta desplazando al español a la segunda plaza. La primera línea la completará Johann Zarco. Jack Miller estaba muy satisfecho tras esta pole, conseguida en una última vuelta increíble. «No he pensado mucho, he estado fijándome en el resto de la pista. Trataba de sacar el máximo de tiempo. He pasado mucho miedo porque casi me caigo. Me lo llevo a casa», explicó. Pedrosa reconoció el valor que tuvo Miller en salir a pista con neumáticos lisos a pesar de que en alguna curva quedaba bastante agua residual y era peligroso: «Han sido unas condiciones especiales. Después del mediodía parecía que iba a ser de lluvia pero se ha secado muy rápido. Quedaba una curva muy mojada pero las demás estaban secas. Teníamos dos motos y el dilema de salir con neumáticos de lluvia. Miller le ha echado todo y se la ha jugado». Por su parte, Zarco parece abonado a estar en la zona alta del Mundial. «Estoy muy contento de estar en primera fila, es muy importante para la salida de mañana. No sé si con slicks puedo tener el mismo tiempo que Miller porque el es fuerte en estas condiciones. Fue un viernes difícil pero ahora tenemos información para correr en seco o con agua. Es una buena oportunidad de conseguir podio».

Mención aparte merece Aleix Espargaró, que se clasificó para esta Q2 definitiva al liderar la clasificación anterior y superar a Dovizioso, que fue el otro piloto que superó la repesca. Espargaró venía lanzado y con mucha fuerza tras superar el corte y lideró durante parte de la clasificación la tabla. Marc Márquez, que pugnó durante toda la prueba por mejorar su tiempo, se fue diluyendo en las últimas vueltas y decidió desaprovechar los últimos instantes de la carrera, que fueron en los que se decidió la clasificación.

Los pilotos oficiales de Honda (Márquez, Pedrosa y Crutchlow) habían dominado la FP4. La Q1 certificó el descarte de Lorenzo, que ha comenzado la temporada sin encontrar sus mejores sensaciones. Tuvo que conformarse con una tercera plaza que le conmina a salir mañana décimo tercero.