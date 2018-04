Motociclismo - Gran Premio de Argentina - Moto GP Márquez tira a Rossi y reabre la enemistad entre ambos El italiano se niega a recibir al catalán en su box y rechaza sus disculpas. Márquez sufre tres penalizaciones y queda fuera de los puntos

SERGI FONT

Locura en Argentina. Si el Gran Premio de Termas del Río Hondo tuvo un inicio extravagante, con los pilotos cambiando sus gomas tras comprobar que el circuito estaba seco (lo que provocó las quejas de Miller, que se vio perjudicado), el desarrollo de la carrera no dejó indiferente a nadie, ya que pasó de todo. Marc Márquez reabrió la polémica con Valentino Rossi al tirarle al suelo, lo que le supuso la encrespada enemistad del italiano, además de una sanción de 30 segundo que le dejó fuera de los puestas. Fue el tercer castigo para el catalán, que tuvo que cumplir un Ride Through tras conducir en dirección contraria en la salida del Gran Premio al lograr arrancar su moto tras un desgraciado calado, y permitir ser adelantado tras pasar de forma antirreglamentaria a Aleix Espargaró. Y para añadirle más ingredientes, hay que sumarle una aparatosa caída de Dani Pedrosa, que acabó visitando al médico.

El carrerón de Márquez, que fue capaz de remontar quince plazas, quedó sin premio y con una evidente polémica que tendrá continuidad en los próximos días. El piloto catalán acudió junto a Alberto Puig al box de Valentino Rossi para pedirle perdón por haberle tirado al meter su moto cuando la trayectoria no lo permitía. El italiano no solo no aceptó las disculpas de Márquez, sino que se negó a recibirle. «Ahora no vengas a pedir disculpas», le espetó al piloto Uccio Salucci, amigo y mano derecha del italiano, que invitó a Márquez a abandonar el box. El adelantamiento a cuchillo de Marc por el interior en la curva 13 acabó con el italiano por los suelos, lo que le fue recriminado por la afición de "Il Doctore». De hecho. algún seguidor trató de acercarse a Márquez con fines poco amistosos.

Finalmente, la carrera la ganó Crutchlow, que estuvo acompañado en el podio por Alex Rins y Johann Zarco. «Es bonito haber ganado. Pensé que podría conseguirlo. He tenido que tomar algún riesgo. Me he mantenido ahí delante. Ha sido un trabajo del equipo en las dos últimas carreras. En Austin estaremos entre los cinco primeros», explicó el británico. «No tengo palabras para describir este podio. al principio estaba muy nervioso porque la salida se ha retrasado. He apretado al máximo y al final he sido tercero estoy muy contento», apunto Rins. «La victoria llegará pronto. Hay que seguir apretando. No estaba lo suficientemente relajado para ser más rápido que los demás. Tal vez se a el momento pero no he encontrado el momento para adelantar a Crutchlow», concluyo Zarco.