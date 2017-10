MotoGP | GP Malasia Márquez: «Si eres un profesional y sientes la marca sobran las palabras» Solo Ducati sabe si hubo órdenes de equipo, pero el de Honda acepta las reglas del juego y buscará su corona en Valencia

Solo Ducati sabrá si hubo órdenes de equipo. Solo hubo un enigmático mensaje, que coincidió poco después con un error de Jorge Lorenzo y que terminó con la victoria de Andrea Dovizioso. Marc Márquez, que no pudo ser campeón en el Gran Premio de Malasia y deberá volver a pelear por su cuarta corona de MotoGP en Valencia, ni critica esta supuesta orden, ni la defiende. La entiende.

Lorenzo dijo no haber leído el mensaje de «Suggested Mapping 8» durante la carrera. Después, incluso confesó que no sabía qué significaba: «No me han dicho el significado antes. No tenía ni idea». Pero sí logró una muy buena carrera en la que estuvo tirando gran parte de ella y solo se vio frenado por un error y por un tren delantero que se le cerraba. «En lluvia no puedes perder la concentración. Yo ya sabía qué tenía que hacer en cada momento de la carrera. Intenté ganar la carrera, pero hacer una locura tampoco».

Ante la situación, Márquez es paciente: «No estoy decepcionado con este cuarto puesto sino aliviado por haber salvado quizá el peor domingo que se me podía plantear: agua, pista rezbaladiza, circuito que me cuesta, un fin de semana que he sufrido mucho, una carrera muy larga. Así que contento porque hemos minimizado los daños todo lo posible y mantener esos 21 puntos. He arriesgado en la salida y no. He salido convencido de que tenía que frenar el último y en eso arriesgas, pero te quitas riesgo porque llegar a la primera curva con muchos pilotos también es malo».

Ya aseguraba haber oído en Australia que dentro del box de Ducati se hablaría en caso de que se produjera una situación como esta de Malasia: «Si ha habido o no órdenes de equipo, honestamente, si eres un piloto profesional, estás en un equipo y sientes la marca, sobran las palabras. Hay que estar en la piel de Lorenzo, tu marca se está jugando un mundial, tú no te juegas nada y es normal».

Héctor Barberá, piloto de Ducati, también indicó que en el equipo se había hablado de este asunto: «A todos nos han dicho algo parecido. Jorge no tiene las posibilidades y Dovi sí. En Repsol hubiera hecho lo mismo. En carreras así, si podemos ganar pues que ganemos, si con estemos con él, no le adelantemos, que lo dejemos hacer su carrera. es lo más justo».