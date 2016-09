Márquez no quiere entrar en el juego de Rossi

Marc Márquez ha aprendido mucho de las enfrentamientos anteriores con Valentino Rossi como, por ejemplo, como evitarlos. «No pienso entrar en el juego de palabras», aseguró en la Escuela de Conducción Segura de Madrid (RACC).

«Me gusta hablar dentro de la pista. Fuera no lo puedes controlar todo y hay pilotos que juegan de una manera y otros que juegan de otra. Pero si tú tienes la cabeza en su sitio y sabes lo que quieres, no entras en este tipo de polémicas. Al final lo que quiero es el título y esto me hace estar concentrado totalmente dentro de la pista. Con lo que pase fuera, te ríes y ya está. Además, si no entras al juego, no puedes jugar», añade.

Son muchos los «encontronazos» que han protagonizado los dos pilotos. El último fue hace apenas un par de días, cuando Márquez defendía a Lorenzo, quien protestó por un arriesgado adelantamiento que el italiano le hizo. «Valentino estaba en la parte interior de la curva, es un adelantamiento agresivo pero normal. Cuando corres en casa siempre tratas de tirar más, además sabiendo que Jorge tenía un ritmo alto y que había que adelantarle rápidamente», dijo el piloto español.

Sin embargo, el más espectacular, sin duda, fue la patada que Rossi propinó directamente al freno de Márquez en el Gran Premio de Malasia. Aunque también han vivido momentos tiernos como el abrazo compartieron tras la muerte de Luis Salom.

Se desconoce cómo acabaran la temporada. Lo que Márquez sí sabe que Rossi es su principal rival, sin embargo, no va a olvidarse de Lorenzo, tercero en el mundial. «Sí que hay que marcar más a Valentino porque es el que está segundo y es otro rival, tiene mucha experiencia, muchos años y carreras vividas, y esto lo tienes que gestionar e intentar hacer la tuya», aseveró.