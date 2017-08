Marc Márquez: «No descarto nada, y menos el podio»

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) afirmó, tras concluir la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, que «si pudiera ganar aquí serían 25 puntos más en un circuito que normalmente tengo marcado como que me resta. Sumaríamos, pero tampoco lo tengo como prioridad. Está claro que, justo hoy, si mañana fuese la carrera, podríamos optar al podio, pero veremos el domingo dónde estamos realmente porque creo que irá mejorando todo el mundo".

El piloto de Repsol Honda explicó que «donde hemos mejorado mucho con respecto al año pasado es en aceleración, la verdad es que estoy bastante contento en ese aspecto porque hemos cambiado el balance de la moto y mi estilo de pilotaje para intentar mejorar». «Hoy no ha sido un entrenamiento normal. Esta mañana me he encontrado bien con el neumático intermedio, al final con el blando he cometido un error y me he ido fuera de la pista, pero me encontraba bien. Es difícil decir dónde están los ritmos de cada uno pero yo creo que Yamaha también está ahí, sobre todo Viñales, que ha rodado muy rápido. Lo importante es que en un circuito en el que el año pasado sufrimos mucho estamos bastante bien», agregó.

«Ahora perdemos en la estabilidad en frenada y se ve claramente cuando me he ido recto después de un movimiento grande, pero estamos intentando encontrar esas estabilidad y el mejor balance para poder tener un buen ritmo y ver si se puede luchar por la victoria. No descarto nada, y menos luchar por el podio», recalcó el piloto de Repsol Honda y líder del mundial de MotoGP.

En un momento determinado se le preguntó por el rendimiento de Jorge Lorenzo con la Ducati y no dudo al afirmar que ya había dicho ayer que «Lorenzo tiene opciones de podio y es uno de los circuitos donde lo puede hacer muy bien, ya el año pasado fue rápido con la Yamaha y aquí las Ducati funcionan, así que éste es uno de los circuitos en donde puede conseguir un gran resultado». «De momento, a una vuelta está delante».

«En cuanto a ritmo me veo bastante cerca de Dovizioso, pero tendremos que esperar a ver cómo va evolucionando el fin de semana», aclaró.

Durante esta primera jornada Márquez ya montó en sus motos un nuevo carenado con una especie de branquias y de ello explicó que «fue uno de los asuntos del año pasado aquí, que no llevábamos las alas aún, y es uno de los puntos en donde perdimos más por eso». «Este año directamente he salido con el nuevo carenado y sí que se pierde algo de giro, algo de agilidad en la moto, pero se gana aceleración, que es donde estábamos sufriendo, de ahí un poco el cambio de pilotaje», comenta Márquez, quien agrega que «en los puntos donde antes me sentía fuerte ahora soy un pelín más débil, pero lo logro compensar en otros puntos donde antes perdía muchísimo».