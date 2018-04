Motociclismo - Gran Premio de Argentina - Moto 3 La lluvia encumbra a Arbolino y hunde a los pilotos españoles El argentino consigue la primera pole de su carrera. Arón Canet, primer español, en octava posición

SERGI FONT

La lluvia y las condiciones de la pista del circuito de Termas de Río Hondo han abonado las sorpresas en la categoría de Moto 3. El italiano Tony Arbolino consiguió la primera pole de su carrera deportiva en una Gran Premio donde hay que descender hasta la octava posición para encontrar al primer español, Arón Canet. Arbolino se convirtió en el piloto más rápido, con 1:53:782. «Me siento muy bien. Estoy contento, es la primera pole de mi carrera. Sabía que podía ser rápido en seco y esta mañana he sufrido mucho con la lluvia. Tengo que darle las gracias al equipo porque ha hecho un trabajo fantástico», explicaba Arbolino nada más bajarse de la moto. El piloto, nacido en el año 2000, deberá luchar contra la maldición que impide que ningún piloto que haya conseguido la pole gane después la carrera.

El piloto italiano estará acompañado en primera fila por Marco Bezzechi y Gabriel Rodrigo. «Estoy muy contento por estar en primera fila de parrilla porque es la primera vez. Ayer fuimos muy rápidos. Al final hemos conseguido un buen tiempo», empezó asegurando Bezzechi. Rodrigo también estaba satisfecho, aunque le habría gustado conseguir la pole en casa: «Como ya dije en Qatar me lo estoy tomando con calma. Habrá que ver las condiciones porque pueden ser complicadas como hoy pero hemos sido rápidos en todas las condiciones. La moto ha ido bien, he arriesgado y la moto me ha respondido».

No lo habían tenido nada fácil ya en su primera tanda de entrenamientos de la segunda jornada debido a la lluvia que cayó durante la noche y que, por una parte, limpió de goma el trazado pero también dejó algunos restos de arena por lo que resultó muy importante mantener el trazado para evitar sustos. En la calificación, no obstante, ya rompieron la barrera de los dos minutos. Los pilotos comenzaron con ruedas de lluvia pero a las pocas vueltas decidieron cambiar a slicks, lo que fue determinante en las vueltas finales cuando reapareció el agua y abortó la intención de la mayoría de superar a Arbolino. El principio de la prueba tuvo un constante cambio en los primeros puestos. Incluso Arón Canet, que llega como segundo clasificado del Mundial, estuvo en la zona más alta. Al final acabó en octava posición.

Se esperaba más de Jorge Martín, líder del Mundial tras su triunfo en Qatar. Pero empezó con mal pie. Salió a pista sin una parte de su carenado. Tuvo que regresar y su jefe de equipo reconoció que la lluvia les había trastocado los planes y se habían equivocado en varios aspectos. Finalmente acabó noveno.