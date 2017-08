Siento enormemente el fallecimiento de Ángel, del que fui compañero en el inicio y también rival en los últimos años de su carrera. El motociclismo español le debe muchísimo a Nieto. Él puso la primera piedra de este deporte en nuestro país y fue el culpable del interés de los medios de comunicación por las motos. Gracias a él, los periodistas vinieron a escribir y hablar del deporte de las dos ruedas. Y gracias a él llegamos Tormo, Sito Pons, Crivillé y yo mismo al Mundial para disfrutar de un éxito que perdura hasta hoy.

En mis tiempos, Ángel lo era todo. Tormo, Nieto y yo vivimos una época de máxima competencia. Siempre dije que el primero era el piloto más técnico que había y que el segundo era el más completo de todos.

Recuerdo que cuando yo gané mi primer Gran Premio del Mundial, en Assen en 1984, Ángel me dijo que viviera ese momento al máximo, porque la primera victoria no se olvida nunca. «Siempre la tendrás en tu cabeza». Aquel día, yo había ganado en 80 centímetros cúbicos y Ángel en 125 y los dos compartimos ese momento en una gala que se celebraba en un teatro cercano al circuito y, como él me dijo entonces, nunca lo olvidé. Nunca le olvidaré.

Cuando los dos colgamos el mono, compartimos grandes momentos en el Mundial de motociclismo durante décadas. Nos conocíamos desde los años ochenta y vivimos muchas cosas juntos, grandes días también inolvidables. Se nos ha ido un pionero, al que siempre recordaremos. Adiós, rival y compañero.