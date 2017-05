Jorge Lorenzo: «Miller es un inconsciente. Hoy Dios le ha cogido con pinzas»

El español Jorge Lorenzo calificó de inconsciente al australiano Jack Miller, después de sufrir un fuerte accidente durante los últimos entrenamientos libres al asegurar que «a pesar de lo de hoy y de lo de ayer, en la Comisión de Seguridad, Miller es de los pilotos que tiene menos consciencia del riesgo y se la juega más».

«No es consciente del riesgo de estar en esta categoría y que acarrean estas motos, es un tema suyo y él sabrá», recalcó Lorenzo.

El piloto de Ducati aseguró que consideraba a Jack Miller «menos consciente del riesgo que otros», para añadir que «no sé si es peligroso o no, pero desde fuera lo veo así».

Jorge Lorenzo se manifestó así sobre Jack Miller después de que el australiano fuese ayer uno de los pilotos que recriminó al español su negativa al cambio del neumático delantero con unas palabras que el español tildó de maleducadas.

«Tengo una opinión negativa con respecto a Miller, ayer en la Comisión de Seguridad tuvo una respuesta muy maleducada, dijo que me guardara la opinión para mi culo, o algo así. Fue muy maleducado», explicó Jorge Lorenzo.

«Eso no se debe decir a ningún piloto delante de todos y menos a uno que es cinco veces campeón del mundo», recordó Lorenzo, quien agregó que «hoy Dios le ha cogido con pinzas y le ha dicho que no era su día para hacerse daño de verdad en una caída similar a la que tuvo Márquez en Mugello en 2013».

«Esta es una advertencia que le ha dado MotoGP o el deporte, que le ha dicho que esto no es una broma y depende de él coger esa advertencia o no», agregó el triple campeón del mundo de MotoGP.

No obstante, Jorge Lorenzo añadió sobre el accidente: «Hay que intentar mejorar la seguridad de los circuitos en ese sentido, para cuando se cierre de delante, también haya defensas de aire o más espacio de seguridad, porque aquí hay dos curvas con ese peligro y hay que ir con mucho cuidado».

Márquez: «No dijo nada del otro mundo»

Por su parte, Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quinto mejor tiempo, señaló sobre la disputa entre Jorge Lorenzo y Jack Miller que él no escuchó las palabras del australiano, aunque advirtió: «Si le dijo eso es una falta de respeto, está claro».

En las declaraciones de Miller durante la Comisión de Seguridad en la que se decidió el cambio de uno de los neumáticos delanteros a partir del Gran Premio de Italia, el australiano dijo que «las opiniones son como los culos, todos tenemos uno, te guardas la tuya».

Márquez comenzó comentando que «no fue ninguna cosa del otro mundo lo que le dijo Miller a Lorenzo, al menos yo no escuché eso», pero al confirmar que sí lo había dicho, resaltó que «si lo dijo pues es una falta de respeto, está claro, pero yo no lo escuché». «Yo creo que sobra una frase, si la dijo, y sobra la otra», por la que hoy dijo Lorenzo.

«Te puedes caer y cometer errores en muchos sitios, igual que me puedo caer yo después de cinco años, pues sigo cometiendo errores y me sigo cayendo en los mismos sitios y de la misma manera, pero está claro que cuanta más experiencia mejor», argumentó Márquez sobre las palabras de Jorge Lorenzo. «Miller creo que es el tercer año en MotoGP y va empujando, pero no comete errores del otro mundo, pero no me quiero meter en esta batalla, es entre ellos dos», indicó el piloto de Repsol, quien concluyó asegurando que «la respuesta de Miller yo creo que será buena ¿Le habéis preguntado ya?».