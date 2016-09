Jorge Lorenzo se 'engancha' con KTM

Jorge Lorenzo se caracteriza por ser un piloto que nunca se muerde la lengua, consciente de que, si no se defiende en algunas ocasiones, su reputación se puede ver mermada. Ahora, ha sido protagonista de un 'enganchón' con Stefan Pierer, el máximo responsable de la marca KTM.

La firma austriaca ha debutado esta campaña en MotoGP y, Pierer, queriendo ensalzar la estrategia el modelo de producción del equipo ha criticado a Lorenzo y su equipo, Ducati. Acusa a la firma italiana de haberse dejado una gran suma de dinero en un piloto que «no sabe correr sobre mojado». «Nuestro sistema me gusta. Ducati se ha gastado 12 millones para fichar a Jorge Lorenzo. Y sin embargo no están seguros de ganar el Mundial porque cuando llueve no corre. En este caso de nada vale tener la mejor moto», escupió el máximo responsable de KTM.

Pero la respuesta de Lorenzo no se ha hecho esperar. Al finalizar los entrenamientos libres del viernes, aprovechó su oportunidad ante los micrófonos para poner las cosas en su sitio. «¿Cómo se llama, Pierer? Pues no sé, pero no tiene mucha memoria o, creo, no es muy profesional; porque si te dedicas a esto tienes que que tener memoria y seguir las carreras», declaró el piloto, al que no le hizo nada de gracia el ataque gratuito de Pierer.