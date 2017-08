Jorge Lorenzo atiza a su equipo por el error en Brno

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) lamentó que, a pesar de tener opciones de luchar por la victoria o el podio en el Gran Premio de la República Checa de motocislismo, la mala suerte al dejar de llover y un error del equipo se lo impidieron.

«Todos nuestros problemas han empezado con el tiempo, cuando ha parado de llover y la pista se ha secado lo ha hecho muy rápido, ha sido una lástima ya que esta vez teníamos todas las papeletas para luchar para ganar la carrera o como mínimo hacer podio, pero al secarse he intentado en las vueltas que he estado en la pista ir por la parte húmeda para intentar salvar la goma trasera y ver si llovía de nuevo», explicó Lorenzo.

«En la tercera o cuarta vuelta he visto la indicación para cambiar de moto y al entrar no estaba preparada, el equipo se ha equivocado, pero a veces me equivoco yo, como fue el caso de Assen y ahora fue el equipo», explicó el piloto de Ducati.

«No solo hemos perdido esos diez o quince segundos, además no les ha dado tiempo a cambiar la puesta a punto y he salido con una cosa intermedia, por lo que no he podido recuperar posiciones», se lamentó Jorge Lorenzo.