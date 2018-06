MotoGP Joan Mir: «Que se fijen en ti es lo que mola» El balear sonríe con los buenos resultados de esta temporada y con su contrato para ascender a MotoGP el año que viene con Suzuki

Laura Marta

En este mercado de fichajes en que se ha convertido el planeta MotoGP en este final de primavera, Joan Mir sonríe feliz, encantado con su paso a MotoGP, en Suzuki, cuando solo se han cumplido seis carreras de 2018. En el Gran Premio de Cataluña es uno de los pilotos más solicitados. Sonriente, se sienta en uno de los taburetes del hospitality donde atiende a ABC, para hacerle vivir durante unos minutos del hoy parte del futuro que le espera.

¿Se ha quitado un peso de encima?

Sí. Después de decir la noticia, más tranquilo. Firmar una cosa y no poderlo contar, que todo el mundo te pregunte y tener que esquivar las preguntas no me acababa de convencer.

¿Muchas noches sin dormir?

Muy pocas, pero sí le hemos dado vueltas. Y la oferta que me ha entrado a mí, la que me ha dicho mi cabeza, es lo que he hecho. Porque no sabes si te vas a adaptar a esa moto o no, pero tomas la decisión y vas para adelante. Sin pensar en el «y si».

¿Qué buscaba en la oferta?

Es un conjunto. No puede ser solo la moto. Es la moto, el ambiente que haya en el equipo, los profesionales. Puede ser la mejor moto pero si el ambiente no es el bueno no vas a estar a gusto.

¿Se pilota con más presión esperando a ser contratado?

La presión siempre está: antes, para ver si alguien me contrataba; ahora, porque voy a ser piloto de MotoGP. Es mi primer año, tengo buenos resultados y también eso es presión porque no puedo bajar la guardia.

¿Cómo afronta las expectativas que se han generado sobre usted?

Estar tan bien valorado siempre es un responsabilidad. Aquí vale la última o las dos últimas carreras. Si luego tienes malos resultados pasas a otro plano rápidamente. Pero tenemos la suerte de que estamos ahí, siempre entre pilotos referentes. Hemos sabido llegar a Moto3 y ganar el segundo año. Y en Moto2 y luchar por ganar en la quinta carera. Cosas que realmente poca gente ha hecho. Eso es buena señal. Por eso se han fijado las marcas que se han fijado. Cuando sacas resultado y eres un piloto rápido, ellos vienen a por ti, es lo que mola.

¿Quiere que se acabe ya este año?

No, quiero disfrutar de este año, es mi prioridad porque quiero aprender lo mucho que me queda en Moto2. Si te relajas te pasan por encima. Claro que me gustaría subir a la MotoGP ya, pero no sería lo correcto.

Hay otros que prefieren esperar a ser campeones para subir.

Yo lo tenía claro. Estamos quintos en la general, ya llevamos dos podios en seis carreras. ¿El título? Tampoco es tan descabellado pensar en eso. ¿Y quién le dice que no a subir?

¿Qué se espera encontrar cuando llegue al primer día de MotoGP?

Es el paso grande. Moto2 es casi una moto de calle y MotoGP es de carreras cien por cien. Llevamos muy buenos números comparados con mucha gente que ha subido a MotoGP y lo ha hecho bien. Pero no sé qué me espero. Pregúntamelo el año que viene. Ahora mismo respirar, estar tranquilo. Pero hay algo por ahí... (se toca el estómago), tengo muchas ganas de subirme a la moto, es cierto.