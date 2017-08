Increíble salvada de Jorge Navarro

La destreza de Jorge Navarro en esta acción le salvó de una buena caída en la ronda de clasificación del Gran Premio de Austria. Para evitarla, tuvo que arrastrarse varios metros con medio cuerpo en el asfalto, pero pudo volver a poner la moto en pie para continuar la marcha. Eso sí, con un buen susto en el cuerpo, pero sin heridas.

Is this a save or the fastest ever recovery from a crash from @Jorge_Navarro9??!! 🤔 #AustrianGPpic.twitter.com/jxYIXbQGDg