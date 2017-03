«From Cervera to Tokio», Márquez se convierte en documental

Desde la niebla de Cervera en invierno, a la colorida fiesta en Japón. Así comienza el documental «From Cervera to Tokio», dirigida por Sergi Sendra y que relata el camino, con todas sus alegrías y sus penas, que recorrió Marc Márquez hasta conquistar su título de 2016, la tercera corona en MotoGP, el quinto título de su carrera deportiva.

Con intervenciones del protagonista, de Dani Pedrosa, de los mecánicos e ingenieros de su equipo, y de los ingenieros y sus jefes japoneses de Honda. Un choque de culturas y de filosofía que se refleja en el documental con declaraciones de unos y de otros, aunque al final todos trabajen para el mismo objetivo y los abrazos al final del año no hablen español ni japonés, solo alegría.

«Ellos asienten, pero no porque lo hayan entendido, sino porque te indican que están escuchando, pero a veces les digo: "a ver, de todo lo que te he dicho, ¿qué has aputado"», indica Márquez en una de sus intervenciones. Es la filosofía japonesa, que a veces no entiende por qué en el garaje siempre hay risas y buen humor. «Necesitamos que Marc se sienta como en casa», indica Santi Hernández, uno de los que más sufrió este título.

Porque el documental también relata las preocupaciones, las dudas, la transformación del Márquez de la sonrisa perenne al calculador, al moderado, al conservador. Una transformación que se notó también en todos los miembros del equipo, pero había una buena razón para ello: la moto no iba bien. Tanto como para que los pilotos se plantaran en una «reunión de crisis» para exponer su malestar.

También Julia Márquez y Roser Alentá muestran en cámara su visión de la temporada, de ese cambio en su hijo que por fin entendió que «puntos a la saca» era mejor que un intento por ganar que terminara en el suelo.

Pero conforme pasaban los grandes premios, las dudas se convirtieron en tímidas sonrisas, y la consecución del título en Japón fue una liberación para todos. Las lágrimas salieron espontáneas, rebosantes de rabia después de todo lo mal que lo había pasado el equipo de Marc y los ingenieros de Japón.

Muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible este documental! 👍 Thanks to all the people who has made this documentary possible! pic.twitter.com/XUbFkTWchZ — Marc Márquez (@marcmarquez93) March 3, 2017

Producido por Dorna Sports y Movistar, las imágenes que acompañan a las declaraciones dan potencia al documental, especialmente cuidadoso con los detalles porque para ellos e ha rodado en 4K, con lo que la definición de la imagen ilustra el nuevo cine que llega. Aunque «From Cervera to Tokio» no se llevará a la gran pantalla. Al menos, de momento. Y se quedará para deleite de los aficionados de Movistar, que podrán ver su estreno el viernes 3 de marzo a las 22.30 en MovistarGP.