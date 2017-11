Motociclismo Desvelan los detalles del accidente de Ángel Nieto La investigación achaca fatal desenlace a un cúmulo de circunstancias entre el piloto y la conductora que le golpeó

S. D.

@abc_deportes 21/11/2017 14:24h Actualizado: 21/11/2017 15:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Me dirigía al trabajo y en el sentido contrario al mío circulaban un quad y un coche Fiat. Iban muy juntos. En un momento dado, el Fiat ha golpeado por detrás al quad y el conductor ha salido despedido». Es el relato de una mujer portuguesa, testigo del accidente que le acabó costando la vida al expiloto español.

Su testimonio, junto a la declaración de la conductora del Fiat, ha sido clave para entender lo sucedido, debido a que cuando las autoridades llegaron los vehículos ya habían sido movidos. La revista 'Interviú' ha tenido acceso al atestado, tras el que la policía local y la Guardia Civil han determinado que la muerte del mítico piloto fue resultado de un cúmulo de circunstancias.

En cuanto a la declaración de la mujer alemana que conducía el coche que golpeó a Ángel Nieto, ésta asegura que su quad frenó de golpe y no pudo hacer nada por evitar golpearlo. «Había unos tres metros de distancia respecto del vehículo que me precedía. Él ha frenado de golpe y entonces he frenado yo también, pero ya no he podido hacer nada. No he podido ver las luces de freno».

La investigación coincide con esta afirmación: «La mujer no se percató de la baja velocidad con la que circulaba el vehículo delantero y le dio alcance, haciendo que su conductor saliera proyectado hacia la parte delantera. Se precipitó contra el firme, saliéndose su quad de la vía».

«Tanto la luz de posición trasera como la luz de frenado del quad se encontraban tapadas por barro, impidiendo su visualización por los demás usuarios de la vía. El indicador de dirección trasero derecho se encontraba desprendido de su posición natural, funcionando correctamente, pero dificultando su visibilidad», dice el informe.

La investigación también determinó que Ángel Nieto llevaba el casco «puesto, pero desabrochado».