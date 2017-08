Despedida multitudinaria a Ángel Nieto en Ibiza

Ibiza ha despedido al trece veces campeón de motociclismo Ángel Nieto con una emotiva misa en la iglesia de Santa Eulària, municipio donde residía y a donde ha sido acompañado por 500 moteros que han hecho rugir sus máquinas en honor de uno de los deportistas españoles más importantes de la historia.

Uno de sus tres hijos, Pablo, ha asegurado a los periodistas que «no van a parar» para estar en todos los homenajes que le rindan a su padre y, como anécdota, ha desvelado que les han llamado para contarles que en Ibiza se han acabado las coronas y las flores de tantas que se han enviado en tributo a Ángel Nieto.

Familiares, amigos y motoristas de Ibiza han acompañado hoy al mediodía a los restos del expiloto en un cortejo fúnebre que ha partido del tanatorio de Ibiza hasta la iglesia del Puig de Missa de Santa Eulària, donde se ha celebrado una misa funeral.

El expiloto falleció el jueves a los 70 años en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, donde estaba ingresado desde el miércoles 26 de julio tras sufrir un accidente cuando conducía un quad.

El cortejo fúnebre estaba encabezado por los hijos mayores del expiloto, Gelete y Pablo Nieto. En la iglesia les esperaban su compañera, Belinda Alonso, y Hugo, el menor de los hijos de Ángel Nieto. Les han acompañado tambien más de un centenar de familiares y amigos, entre los que se encontraba su sobrino Fonsi y los hermanos del genial piloto. La emotiva llegada del féretro ha estado acompañada por el rugir de las motos y los aplausos de los asistentes.

Entre los amigos de Nieto que han acudido para despedirse han estado la duquesa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el dueño de Viceroy, Juan Palacios; el entrenador de tenis Toni Nadal y el fundador de Pachá, Ricardo Urgell. Tampoco han faltado el empresario Javier Merino, la abogada Cristina Almeida, la modelo Mieria Canalda y el actor Miguel Ángel Muñoz, entre otros.

Tras la misa, Gelete Nieto ha asegurado que «cada vez está más tranquilo» por «todo el cariño» que está recibiendo su padre. «La gente me está dando una fuerza terrible y yo creo que mi padre, arriba en el cielo, también», ha asegurado. Gelete ha agradecido «a todos los moteros y los aficionados que se están volcando mucho y que le querían mucho». «Le veían como un tío transparente, del pueblo, cercano y especial; eso es lo más bonito y es lo que me está dando fuerzas», ha añadido.

Por su parte, Pablo Nieto ha destacado que «es increíble» el apoyo que están recibiendo. «Ayer me llamaron de las carreras de motos y me dijeron una frase espectacular: es cierto que se ha muerto mi padre, pero al final es el padre de todos y es una pena», ha dicho emocionado. Pablo ha avanzado que el gran homenaje en Madrid se prevé para el primer fin de semana de septiembre «cuando estemos todos de vuelta y no tengamos carreras». «Seguro que hay millones de personas que quieren ir a despedirse», ha dicho el hijo de Ángel Nieto, que ha señalado que se hará «algo y especial» como «se merece».

«Ahora lo que tenemos que hacer es asimilarlo lo mejor posible; yo siempre he pensado que mi padre era eterno, y bueno, se nos ha ido», ha afirmado Pablo entre lágrimas. El cuerpo de Ángel Nieto será incinerado esta tarde en Ibiza y mañana, domingo, la familia tiene previsto esparcir parte de sus cenizas en el mar.